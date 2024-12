Karla Sofía Gascón habla del "odio" que recibe "todos los días" y la "espinita" que tiene con España: "Un cero a la izquierda"

La actriz Karla Sofía Gascónha recordado el proceso que vivió tras su operación de cambio de sexo y ha respondido a los "detractores" que critican este tipo de operaciones. "Yo les diría lo mismo que ellos dicen. ¿Por qué tengo yo que pagar con mis impuestos que tú tengas alguna enfermedad porque hayas fumado durante toda tu vida o te hayas inflado a donuts y ni siquiera te puedas mover", se ha cuestionado.

La actriz española, ganadora a Mejor actriz en Cannes por su papel en Emilia Pérez y nominada a los Oscar y a los Premios del Cine Europeo, ha recordado que, cuando llegó a la Unidad de Identidad de Género en España, lo hizo llorando y el médico que le atendió la tranquilizó diciendo que la "ayudarían". En ese momento, preguntó a los médicos por qué la Seguridad Social cubre "algo que no es una enfermedad" y ha ensalzado la respuesta "tan bonita y hermosa" que le dieron los profesionales.

Karla Sofía Gascón, ganadora en el Festival de Cannes | Getty Images

"La respuesta debo compartirla con todo el mundo. Me dijeron que se cubría precisamente porque, de la misma manera que un embarazo no es ninguna enfermedad, y de la misma manera que una menopausia tampoco lo es, la operación de cambio de sexo no puede tratarlo un fontanero o electricista. Debe tratarlo un doctor o especialistas de la materia, que están en la medicina. Por eso se incluye", ha explicado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la película Emilia Pérez este jueves 5 de diciembre.

"Yo me acuerdo que el endocrino que me recibió me explicó cómo sería todo, me dijo, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte'", ha rememorado. En este punto, ha ensalzado que la Seguridad Social española es "envidiable" en todo el mundo. "Yo que ahora viajo por todos los lados no quisiera que me pasara nada en ningún otro lugar del mundo. En el único sitio donde me siento segura es aquí. Te lo juro, de verdad, no sabemos lo que tenemos a veces", ha recalcado.

Pese a que Karla Sofía Gascón es española, su carrera se ha desarrollado especialmente en México, donde ha aparecido en series como Rebelde, El señor de los cielos, Hasta el fin del mundo y Como dice el dicho, entre otras. En este país, la actriz ha recibido amenazas de muerte.

"Ya me las tomo a risa. Me da igual lo que digan porque no van a poder conmigo. En todos lados hay hijos de su madre, y hay gente a la que le gusta odiar a las personas porque son diferentes. A mí, como me mola mucho pelearme con todo el mundo, pues los mando a freír espárragos o que les den por donde amarga el pepino", ha comentado.

Tras alcanzar la fama con Emilia Pérez, Karla Sofía ha admitido que se ha convertido en la "enemiga número uno" de muchas personas "retrógradas" interesadas en machacarla", incluso en Estados Unidos. "Me insultan todos los días y hay mucha gente retrógrada que intenta destrozarme y machacarme. Pero no lo van a conseguir", ha enfatizado.

Karla Sofía Gascón, emocionada tras ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes | Getty Images

España, "una espinita" clavada en el corazón

Sobre el éxito de Emilia Pérez, la actriz ha asegurado que cuando le llegó el guion supo que era un proyecto "espectacular" y ha admitido que es el "mejor" trabajo que ha realizado hasta el momento.

Además, ha reivindicado que ella es igual de buena o mala actriz ahora que hace unos años, lo que ocurre es que ha hecho "un trabajo a la altura de lo mejor". "Yo ni era tan mala actriz antes ni soy tan buena ahora", ha subrayado, antes de comentar que "era muy conocida" en otros países, pero que en España era "un cero a la izquierda".

En este sentido, Karla Sofía Gascón ha reconocido que con España tiene una "espinita clavada en el corazón" porque se tuvo que ir a México para trabajar de lo que deseaba. "Ahora tengo muchísimos amigos en muchos sitios que antes no tenía, pero mi vida ha sido así", ha precisado.

Por otro lado, la actriz ha lamentado que desde España no se mire el trabajo que se realiza en Latinoamérica y viceversa, al mismo tiempo que ha reivindicado la importancia del idioma común para estar más en contacto.

"No nos fijamos mucho en las cosas que pasan allí. Yo cuando llegué a México, ellos tampoco sabían lo que se hacía aquí y eso está feo. Porque con un idioma que tenemos en común es una pena no tener más contacto", ha detallado.

Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez en Cannes | Getty Images

Discriminación positiva

Cuando Karla Sofía Gascón recogió el pasado mes de mayo el premio a Mejor actriz en Cannes, un galardón 'ex aequo' junto con el resto de compañeras de reparto: Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gómez, la española lo dedicó a "todas las personas trans que sufren todos los putos días el odio".

"Quiero mandar un mensaje de esperanza a todas ellas, como ocurre con Emilia Pérez, todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor", pronunció.

Preguntada acerca de estas palabras, la actriz confiesa que le parece "súper aburrido" cuando los premiados leen algo ya escrito y ha abogado por decir las "cosas que de verdad se sienten". "Hay mucha gente a la que le mola mucho leerse todo en un rollo y aprenderse muchas cosas y soltar una chapa de 3.000 horas. A mí, no", ha apostillado.

Por otro lado, la intérprete ha destacado que la discriminación positiva es "muy importante" para aquellas personas que "están discriminadas negativamente". "Si hay personas que no lo entienden, habrá que ponérselo a la fuerza hasta que se normalice la situación. No tiene más misterio", ha remarcado.

Además, ha señalado que ella era contraria a la discriminación de cualquier tipo, pero "hay momentos en los que hay que apoyar a ciertas personas que están masacradas constantemente por la sociedad". "Antes pasaba que a las personas negras no las dejaban subirse al autobús o a otros colectivos que no le dejaban estudiar o trabajar, pero en estos casos debe haber alguien que cambie las cosas", ha indicado.

Por último, ha lanzado un aviso a la industria cinematográfica mundial y ha alertado de que "han metido a un tigre en el gallinero". "No saben lo que han hecho", en alusión al reconocimiento que ha obtenido en estos últimos meses.