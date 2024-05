La española Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ganar el premio de Mejor Actriz en el Festival de Cannes: "A veces sí se abren esas puertas"

La actriz española Karla Sofía Gascón ha sido la encargada de recoger este sábado el premio a la mejor interpretación femenina, otorgado por el Festival de Cannes al elenco de Emilia Pérez, del francés Jacques Audiard. La intérprete dedicó su premio "a todas las personas trans" que sufren y lanzó un discurso contra el odio.

"Quiero que este premio tenga una especial parte para todos esos actores y actrices que nos partimos todos los días llamando a las puertas y no se abren. Pues que sepáis que a veces esas puertas sí se abren", afirmó Gascón, muy emocionada, en un discurso improvisado en el que combinó el francés, el inglés y el español.

"Y cómo no, a todas las personas trans que estamos sufriendo todo el puto día el odio y cómo nos denigran", agregó alzando la voz, entre los aplausos del auditorio.

La actriz española Karla Sofía Gascón recogiendo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes | Getty Images

Gascón agradeció intensamente a Audiard -"el mejor realizador del mundo, de la galaxia, con el permiso de George Lucas", bromeó- y a todo el equipo de Emilia Pérez por un galardón que también lleva el nombre de la dominicana Zoe Saldaña, la estadounidense Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz.

También dedicó el reconocimiento a su mujer y a su hija, "que me aguantan todos los días las locuras" dijo.

Pero, sobre todo, la actriz de 52 años, originaria de Madrid pero que alcanzó la popularidad en México, lanzó un contundente mensaje contra la transfobia: "Mañana esta noticia que veis aquí estará llena de gente diciendo las mismas cosas terribles de siempre". Así que para todas las personas trans, mandó "un mensaje de esperanza".

"Como ocurre con Emilia Pérez todos tenemos la oportunidad de cambiar, de ser mejores personas, así que a ver si cambiáis, cabrones", increpó en referencia a quienes emiten odio contra su colectivo.

Karla Sofía Gascón, emocionada tras ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes | Getty Images

Una charla con Pedro Almodóvar y una felicitación de George Lucas

Exultante tras hacer historia en Cannes, Karla Sofía Gascón atendía a los medios y confesaba estar emocionada por estar al lado de George Lucas y por haber recibido una llamada de Pedro Almodóvar.

"Tengo un nudo en el estómago", afirmó Gascón en una charla improvisada con los medios españoles presentes en el Festival.

Finalmente, la película de la que es protagonista ha ganado, además de la interpretación femenina, el Premio del Jurado. Lo ha recogido su director, el francés Jacques Audiard, el responsable de este musical sobre un narco mexicano (Gascón) que sueña con ser mujer y contrata a una abogada (Zoe Saldaña) para que le ayude en la transición hasta convertirse en Emilia Pérez y que se llevó una de las mayores ovaciones de esta edición.

Gascón estaba sentada con su mujer e hija, pero también junto a George Lucas. "Cuando era pequeña la primera película que vi y que me impactó muchísimo fue El retorno del Jedi y yo me construí una espada láser con fluorescentes (…) ¡y me ha felicitado!".

Karla Sofía Gascón junto a Jacques Audiard y George Lucas en Cannes | Getty Images

"Me dije, esto no es normal", afirmó, desvelando que antes de la ceremonia le ha llamado Pedro Almodóvar y le ha dicho que quería hablar después con ella. "Pero no tengo el teléfono, igual me ha llamado y ha hablado con mi hija".

Espera poder recuperar esa conversación con Almodóvar porque es un ídolo para ella -"le adoro", asegura- y hasta le dedicó su libro autobiográfico: Karsia. Una historia extraordinaria.

Un premio con el que hace historia en Cannes

Ahora ha recibido un premio conjunto como el también ganaron en Cannes las actrices de Volver, con Penélope Cruz y Carmen Maura a la cabeza. Algo con la que no sabe ni cómo lidiar. "Es que esto es alucinante", dice Gascón antes de decir que ellas son insustituibles.

"Yo me agrego a la lista de gente que trabajamos y que queremos hacer lo mejor que sabemos y que damos todo nuestro cariño, nuestro amor por nuestro trabajo y que al final, pues fíjate, con 52 años a la vejez, viruela, como dicen".

Un reconocimiento que es el primero para una actriz trans, algo que ella cree que ya es tiempo de que deje de ser noticia. "Estoy un poco harta, por eso lo decía el otro día en la rueda de prensa. A veces me toman mal, incluso el grupo al que pertenezco".

Karla Sofía Gascón con el premio de Mejor Actriz en el Festival de Cannes | Getty Images

Es un adjetivo "maravilloso porque ensalza una minoría que está vilipendiada, que está machacada", pero luego en las redes reciben insultos y está segura de que más de uno le dirá que le está quitando el premio a una mujer, que es lo ella es ahora.

"Ahora mismo no me quiero poner a discutir con la gente, ya he discutido, ya me tiré discutiendo en un país durante años, porque soy muy cañera, soy muy guerrillera, pero en esta ocasión esto habla por sí solo", relató.

Que cada quien "haga lo que le dé la gana", afirma la actriz, que espera que haya esperanza de que todo ese odio que tiene mucha gente se convierta en algo bonito.