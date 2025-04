Julia Garner rompe su silencio sobre la nueva versión de Silver Surfer en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos

El último tráiler de Los 4 Fantásticos presentó a Silver Surfer en el Universo Cinematográfico de Marvel tras el diseño del personaje que los fans vieron en 2007.

Sin embargo, este personaje parece que se tratará de una versión del poderoso heraldo de Galactus, llamada Shalla-Bal. "Vuestro planeta está destinado a la muerte", pronuncia en el último antes de que Johnny Storm intente atraparla sin éxito.

Julia Garner como Shalla-Bal en Los 4 Fantásticos | Marvel Studios

Su actriz es Julia Garner y por primera vez se ha pronunciado sobre este papel y los desafíos que presenta, así como qué esperar en la película que se estrena el próximo 25 de julio.

"Va a ser muy interesante. Tengo que ser muy críptica con todo, si no, Marvel me va a perseguir. Pero se describió como un misterio en torno a ella, y una sensación de ambigüedad sobre si es buena o no", compartió Garner con Entertainment Weekly.

"Es el heraldo de Galactus, así que trabaja para él, pero no se sabe con certeza cuál es su postura", dijo Garner. "¿Apoya a su jefe o simplemente hace lo que le dicen? Tiene una energía misteriosa, y poco a poco ese misterio se irá resolviendo con el público a medida que la vea", adelantó.

Sobre dar el salto a una gran producción tras sus papeles en Ozark o The Assistant, la intérprete ha señalado que su personaje es "muy diferente a cualquier otro que haya interpretado, y esa fue también otra razón por la que quise hacerlo", así que por eso "quiero diversificarme en todos los géneros, y esa es una de las razones por las que quise hacer Marvel: llegar a un público diferente".

Julia Garner | Gtres

La actriz ha admitido además que "no sabía que existía Shalla-Bal, por ejemplo, otra versión de Silver Surfer que no se parece a lo que uno imagina. Lo mejor que noté en los cómics, y lo mismo ocurre con las películas, es cuando surfea por el espacio. Estéticamente, se ve increíble, y estoy muy emocionada por ver qué harán con ella".

Eso sí, la actriz de Hombre lobo dejó claro que ella también se sorprendió cuando le propusieron ese papel: "Quedamos [el director y ella] en un restaurante y entonces me quedé confundida porque pensé: 'Espera, ¿Silver Surfer no es un hombre?'. Pensé: 'Bueno, interpretaré lo que sea'".

El resto del reparto lo componen Pedro Pascal como el Sr. Fantástico/Reed Richards, VanessaKirby como la Mujer Invisible/Sue Storm, Joseph Quinn como Antorcha humana/Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como La cosa/Ben Grimm. La voz de Galactus la prestará Ralph Ineson.