Las redes alucinan con la imponente voz del actor de Galactus en Los 4 Fantásticos: "Escalofriante"

La película de Los 4 Fantásticos del UCM va cogiendo forma y, poco a poco, Marvel está desvelando los nombres que encabezarán esta nueva cinta.

Junto a la introducción de los X-Men y las películas de SpiderMan, son las tres grandes sagas que tiene la Casa de las Ideas para volver a atraer al público y devolver la atención perdida tras unos años a la deriva.

Por ello, los fans alucinaron cuando confirmaron el elenco de la familia más famosa de los cómics: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn (Stranger Things) y Ebon Moss-Bachrach (The Bear). Junto a ellos, Julia Garner (Ozark) en el papel de Shalla-Bal, una versión de Silver Surfer.

Además, recientemente se han añadido al cast los nombres de John Malkovich o Paul Walter Hauser, ambos en papeles no revelados.

El último en incorporarse ha sido el británico Ralph Ineson, de 54 años, quien dará vida a Galactus. Una decisión llamativa después de que el actor demandara a Disney por el rodaje de Willow, ya que sufrió "lesiones permanentes".

Ralph Ineson en La primera profecía | Cordon Press

El Devorador de mundos es uno de los villanos más poderosos y temibles que ha tenido la franquicia y se ha enfrentado con numerosos héroes, aunque principalmente con Los 4 Fantásticos.

Aún no se sabe si Ineson prestará su cuerpo o rasgos faciales para este personaje. Pero de lo que no hay duda, es que sí le pondrá su característica voz, una de las más profundas de Hollywood.

De hecho, las redes han aprovechado en los últimos días para recordar fragmentos de su timbre de voz, la cual la pudimos oír en todo su esplendor en películas como El caballero verde, con Dev Patel, o en La bruja, con Anya Taylor-Joy.

"Ralph Ineson como Galactus podría ser una de las mejores opciones de casting del UCM, el tipo tiene la voz de un dios", comentó @Comic_Oddity

"Mierda, la voz de Ralph Ineson es realmente perfecta para Galactus. La han clavado con el casting", apuntó @HassanHamid266

"Wow, no me esperaba para nada que Ralph Ineson fuera Galactus y este vídeo de él hablando te da escalofríos. Me gusta mucho y estoy muy contento por el cast que está teniendo", señaló @Fran_Maximoff