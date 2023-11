John Travolta recuerda cómo se salvó milagrosamente de un accidente de avión con su familia dentro: "No puedo creer que vaya a morir"

Aparte de ser un actor mundialmente reconocido, John Travolta también es un piloto con más de 5.000 horas de vuelo a sus espaldas. La estrella de Grease cumple, en 2024, 50 años de experiencia en aviación, siendo su último hito hace un años cuando logró la licencia para manejar un Boing 737, o sea, un avión de pasajeros comercial.

El intérprete tiene este hobby como su gran refugio ante los dramas que le han golpeado en la vida, como la muerte de su hijo, Jett, de su mujer, Kelly Preston, o de su gran amiga, Olivia Newton-John.

No obstante, su pasión por la aviación casi le cuesta la vida a él y a su familia años antes. Corría el año 1992 cuando se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Sobre este incidente se pronunció tres años después en una entrevista con The New Yorker. Pero ahora, ha rememorado los momentos de angustia que vivió y cómo logró esquivar un accidente fatal.

John Travolta | Getty

Lo ha hecho para la BBC después de asistir a la proyección de su próxima película, un mediometraje llamado The Shepherd, que cuenta la historia de un piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial que tiene un accidente.

"El objetivo del proyecto es que, de hecho, experimenté un fallo eléctrico total, no en un Vampire, sino en un avión corporativo, sobre Washington DC, antes de descubrir el libro", dijo sobre la adaptación de la novela corta de 1975 de Frederick Forsyth. "Así que cuando leí el libro, resonó más debido a esta experiencia que había tenido".

"Sabía lo que se sentía al pensar sin equivocación que ibas a morir. Porque tenía dos buenos motores a reacción pero no tenía instrumentos, ni electricidad, nada", desveló Travolta, que pensó en ese momento que "todo había terminado".

El intérprete recordó que su familia estaba a bordo y pensó: "Esto es todo, no puedo creer que vaya a morir en este avión". "Y luego, milagrosamente, descendimos a una altitud menor, vi el Monumento a Washington DC e identifiqué que el Aeropuerto Nacional de Washington estaba justo al lado e hice un aterrizaje tal como lo hace el personaje de Freddie en la película".

En referencia al libro que adapta la cinta, dijo que se enamoró instantáneamente de la historia. "Mi sueño era convertirlo algún día en una película. Así que un par de años más tarde compré los derechos de este libro, fue justo después de Pulp Fiction".

The Shepherd está dirigida por Iain Softley y protagonizada, aparte de Travolta, por Ben Radcliffe y verá la luz en Disney+ el 1 de diciembre.