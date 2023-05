John Stamos se emociona recordando el consejo que le dio Bob Saget cuando no conectaba con su hijo

El 2022 comenzó con un shock para el mundo de Hollywood con la repentina muerte de Bob Saget, que falleció a los 65 años mientras dormía tras haber sufrido una golpe en la cabeza esa misma madrugada.

Sus compañeros de la industria y amigos quedaron devastados por su inesperada pérdida y John Stamos, su amigo y compañero de rodaje en 'Padres Forzosos', no se ha cansado de recordarle en sus redes sociales o apariciones públicas del último año.

Ahora el actor ha recordado una de las conversaciones más tiernas que tuvo con Saget cuando dio la bienvenida a su hijo Billy junto a su mujer Caitlin McHugn. El adorable pequeño se parece cada vez más a su padre, como puedes ver en sus momentos juntos en el vídeo de arriba.

John Stamos y su hijo Billy | Getty

Stamos ha recordado en el evento benéfico de Best Buddies Annual Celebration of Mothers que estaba muy preocupado porque "no se sentía muy cercano" a su recién nacido como había esperado, y le pidió al propio Saget algún consejo desde su experiencia.

"Toda mi vida había querido un bebé. ¿Por qué no me siento conectado con él?", confesaba el intérprete que le dijo a Bob.

"Y él dijo: 'Espera y verás la primera vez que se ría de ti'", recuerda Stamos en E! News.

Y Saget dio justo en la clavo, ya que Stamos asegura que su hijo Billy, que ahora tiene 5 años, y él son "mejores amigos" desde entonces. El actor admite echar mucho de menos no poder compartir todo esto con él: "Me encantaría que estuviese aquí para ver lo gracioso que es mi hijo ahora".

El actor de 'Padres Forzosos' ha asegurado en su entrevista que recordará a su querido compañero todas las veces que pueda y no se cansará de hacerlo:

"Todas las veces que tenga la oportunidad de hablar de él lo haré. Sé que si estuviésemos muy callados, le escucharíamos quejándose de que no hablamos de él lo suficiente", bromea.

También le recuerda en su cumpleaños

Cumpliendo su promesa, Stamos le ha dedicado un homenaje una vez más a Saget hace unas horas con motivo del que hubiera sido su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños Bob Saget, aún no parece real. He estado pensando en ti todo el día y pensando en todos los maravillosos cumpleaños que celebramos juntos", escribe en su Instagram.

"Normalmente era yo preparándote una fiesta gigante y cara y tu me llevabas al Smokehouse en el Valle. Seré el booth de John Wilkes para tu Abe Lincoln cuando haga falta. Te echo mucho de menos", termina.