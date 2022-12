John Stamos sigue siendo uno de los actores míticos que nos conquistaron en los 90 y a sus 59 años sigue conservando un gran atractivo.

En los últimos años Stamos ha formado una familia junto a su mujer, Caitlin McHugh, de 36 años, con la que tiene en común a su hijo Billy Stamos.

Billy recibió su nombre en honor al padre de John, que falleció justo después de su boda. El pequeño tiene ahora 4 años y su padre acostumbra a enseñar adorables fotos con él, y su nueva publicación muestra lo mayor que está ya.

John Stamos y su hijo Billy | Getty

En una galería de fotos que titula "la tirada de Nueva York parte 1", la estrella de 'Padres forzosos' aparece posando junto a su hijo, y no se puede negar que comparten fotogenia. También aparece tocando en el escenario en la gira de los Beach Boys en diversas imágenes, y bromeando con Billy en diversos escenarios.

Los comentarios se han llenado de gente maravillada por lo adorables que son padre e hijo, lo precioso que es el pequeño y que "lo ponga de modelo". También comentaban que "tiene su pelo" y que comparten la mirada de acero azul.

Lo cierto es que el pequeño no puede ser más mono y ya se ve que tiene madera frente al objetivo. A su mujer Caitlin también le ha ayudado haciendo sus pinitos en 'modelaje', para ayudar con su línea de accesorios de 'My saint my hero'.