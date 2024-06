Jennifer Lopez se abre sobre la "negatividad" que ha recibido tras su crisis con Ben Affleck y cancelar su gira

Jennifer Lopez está en boca de todo el mundo por motivos personales y profesionales. Por un lado tenemos la crisis matrimonial entre la artista y Ben Affleck a quien pudimos ver recientemente juntos en un encuentro donde se saludaron como si fueran solo unos conocidos.

Y, después, está la cancelación de su gira This Is Me… Live. Un tour por Estados Unidos y Canadá con el que iba a regresar al directo y el contacto con el público durante los meses de julio y agosto para promocionar su último álbum, This is Me... Now.

Pero cuando parecía que estaba todo listo para empezar el próximo 26 de junio en Orlando, Florida, JLo mandó un comunicado donde anunciaba que cancelaba la gira para centrase en su familia: "Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado", decía.

Jennifer Lopez, cabizbaja tras cancelar su gira | Gtres

Además, la artista estrenaba en Netflix el pasado 24 de mayo su última película, Atlas. Una cinta donde interpreta a una brillante analista de datos que desconfía profundamente de la IA y descubre que puede ser su única esperanza cuando una misión para capturar a un robot renegado se tuerce.

La cinta sigue en el número 1 de visualizaciones y ha querido mandar un mensaje a través de su newsletter OnTheJLo: "¡¡¿Hola a todos, acabo de enterarme de una gran noticia y todo gracias a VOSOTROS!!! ¡¡¡ATLAS vuelve a ser el número 1 a nivel mundial esta semana!!! ¡¡¡Muchas gracias a todos!!!", empieza diciendo.

Aunque continúa con estas palabras donde, se entiende, que manda un mensaje tras todas las críticas que ha recibido en estas semanas: "Puede parecer que hay mucha negatividad en el mundo en este momento... pero no dejes que las voces de unos pocos ahoguen el hecho de que hay muchísimo amor ahí fuera. ¡¡Gracias, gracias, gracias!! Os quiero tantísimo a todos".