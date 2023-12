Jason Momoa, roto de dolor tras sufrir una dolorosa pérdida: "Descansa hermano"

El actor Jason Momoa está lidiando con la reciente pérdida de su amigo Travis Snyder, quien ha fallecido a los 45 años tras haber sido diagnosticado con leucemia mieloide aguda en 2015. Momoa y Snyder se conocieron aquel año e instantáneamente se convirtieron en amigos y se unieron para dar voz a la organización Be the Match y animar a que más personas se unieran a la causa para convertirse en donantes de médula ósea.

Tras el triste fallecimiento, Momoa ha compartido un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram despidiéndose de Snyder y enviando fuerza y apoyo a su familia.

"Perdimos a un guerrero hoy. Te quiero Travis. El hombre más fuerte que he conocido. Estás en mi alma y en mis huesos. Estoy tan agradecido de haber sido tu amigo. Descansa hermano. Qué ÁNGEL. Todo mi aloha a Heidi, Luke, Miles y a mi Hank. Unko os ama", ha escrito el actor de Aquaman junto a varios emoticonos de corazones rojos.

La familia ha compartido en su cuenta de Instagram un comunicado y un mensaje póstumo del propio Snyder en el que ha reflexionado sobre su experiencia padeciendo dicho tipo de cáncer y expresando cómo le gustaría ser recordado por sus seguidores y conocidos, confirmando así su fallecimiento.

"Bueno, una enfermedad a largo plazo al menos me da tiempo para considerar lo que me gustaría que se incluyera en esta maldita cosa. En lugar de que esté vacío o tenga algunas declaraciones sobre cómo morí, algunos detalles de mi vida y algunos elogios, prefiero tener algo escrito desde mi corazón", comenzaba la publicación.

"Por favor, no digáis queperdí mi lucha contra el cáncer. Viví y luché y fui bendecido con ocho años de vida después de un diagnóstico devastador", ha continuado. En uno de mis momentos más difíciles le dije a mi amiga que lamentaba que tuvieran que verme. Su respuesta fue rápida y directa: Todo lo que he visto siempre cuando te miro es un guerrero. Así me gustaría que me recordaran".

"La vida nunca fue fácil para mí. Siento las cosas profundamente y a veces me sobrepasaba todo", se ha sincerado. "También he sentido minuciosamente cada gran precioso momento. Muchos de ellos los he encontrado en mis tres hijos. Ellos traen un brillo a mi vida que me consume a mí y a mi amor, mi pareja, Heidi", ha escrito honrando a su familia.

"Gran parte de la vida no tiene sentido. La cantidad de sufrimiento que hay fuera en el mundo puede ser simplemente demasiado. Lo he sentido y lo he visto a mi alrededor. Lo único a lo que he llegado es a que sufrimos para ablandarnos, para preocuparnos más, amarnos más y tratar de levantarnos unos a otros. Los vínculos de las relaciones son lo único que perdurará más allá de esta vida", ha reflexionado Travis.

"En cuanto a mi carrera y trabajo, estoy agradecido de haber encontrado algo que crear y que me diera un propósito. Muchas veces en mi juventud me he sentido perdido, sin conocer mi camino. Al final, he sido afortunado de cumplir mis sueños y viajar por el mundo mientras, espero, generaba algo de bondad en el camino", ha continuado. "En el transcurso de todo he conectado con gente increíble que me ha enriquecido por completo. A cada uno de los que estáis leyendo os digo muchísimas gracias. Las relaciones han sido muy sanadoras para mí".

"En lugar de flores o algo del estilo, solo me gustaría que compartierais algún recuerdo juntos en los comentarios para que mis hijos los puedan tener. Por favor, hacedlo real también, quiero que lo sepan todo sobre mí, no solo una versión idealizada", ha solicitado en su comunicado de despedida.

"A pesar de que me haya ido pronto, mi gratitud por mi preciosa y complicada vida permanece y continúo creyendo en un amado Dios y espero estar allí ahora. Os veré a todos en el otro lado", ha concluido junto a una posdata recordando a sus seguidores registrarse como donantes de médula ósea. "La fría realidad es que yo seguiría vivo si hubiera habido donantes compatibles. Muchos ahí fuera aún están esperando".