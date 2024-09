Jason Momoa, acusado de "gritar furioso" y "maltratar" a parte del equipo de Minecraft: "Fue bastante decepcionante"

La cinta Una Película de Minecraft, programada para su lanzamiento en 2025, es una de las adaptaciones cinematográficas de un videojuego más esperadas de los últimos años. La película, que cuenta con Jason Momoa como una de sus estrellas principales, ha generado gran expectativa entre los fans debido a su premisa basada en el mundo de bloques de Minecraft, un entorno en el que los personajes deben enfrentarse a diversas aventuras. Momoa interpreta a Garrett "The Garbage Man" Garrison, mientras que Jack Black dará vida al icónico Steve, personaje central del videojuego.

Sin embargo, en las últimas semanas, la película ha sido objeto de controversia por varios motivos como el estilo de la película, y ahora, se suman unas acusaciones de un comportamientos violento por parte de Momoa en el set. La streamer y creadora de contenido Valkyrae, quien tiene un cameo en la película, ha revelado en una entrevista reciente que fue testigo de un incidente desafortunado con el actor.

Valkyrae, cuyo nombre real es Rachell Marie Hofstetter, ha aparecido en una entrevista al estilo Hot Ones en el canal del también Youtuber JasonTheWeen y ha compartido una experiencia negativa durante el rodaje. Según la streamer, Momoa "maltrató a algunos miembros del equipo" después de grabar una escena particularmente intensa. "Acabo de verlo maltratar a algunos miembros del equipo y fue bastante decepcionante", ha afirmado Valkyrae, sorprendida por la reacción del actor.

La creadora de contenido ha explicado que el incidente ocurrió después de una escena emocional, lo que le hizo preguntarse si Momoa aún estaba inmerso en su personaje: "Fue después de una escena muy intensa. Fue una escena muy emotiva, así que quizá todavía estaba en el personaje, no lo sé". A pesar de esto, la situación no pasó desapercibida para Valkyrae, quien ha añadido: "Me sorprendió mucho cómo trató a algunos miembros del equipo".

La streamer ha continuado detallando el incidente, señalando que la ira de Momoa surgió debido a problemas técnicos durante la preparación de la escena. "Estaba realmente enfadado porque no estaban haciendo algo bien", ha explicado. "Fue como preparar la escena y todo eso. Estaba enfadado muy furioso y gritaba. Yo pensaba: 'Este no es un buen ambiente de trabajo, no sería feliz trabajando en estas condiciones'", ha agregado Valkyrae, dejando claro que la atmósfera en el set se volvió incómoda y poco profesional.

Jason Momoa en Mallorca en febrero de 2022 | Gtres

Para concluir, Valkyrae no ha dudado en calificar la experiencia como la más negativa que ha tenido con una celebridad: "Así que probablemente diría que fue lo peor que he visto de una celebridad".

Hasta el momento, ni Jason Momoa ni los responsables de la película han emitido declaraciones respecto a las acusaciones, lo que deja abierta la posibilidad de futuras aclaraciones por parte del actor o el equipo de producción.