Cada vez más intérpretes siguen dietas estrictas y sesiones de gimnasio para sus transformaciones físicas. Pero hay algunas estrellas como Christian Bale o Jared Leto que llevan años usando esta metodología en su carrera, eso sí, con riguroso cuidado.

De este modo, el protagonista de 'Morbius' acostumbra a cambiar su físico en función al personaje que da vida. Ha dejado muchos ejemplos de ello a los espectadores con películas como 'Réquiem por un sueño', pasando por 'El asesinato de John Lennon', hasta su serie más reciente, llamada 'WeCrashed'.

Incluso, una de estas transformaciones más radicales le valió un Oscar por 'Dallas Buyers Club'. Por tanto, Leto es un firme defensor, pero también ha experimentado casos negativos, como el que ha revelado en la revista Men's Health.

"Una vez gané más de 27 kilos para un papel, y fue asombroso. Recuerdo que pregunté a alguien la hora en Nueva York y dio un paso atrás", recordó. "Vi a unas personas que conocía y que no sabían que estaba rodando. Pensaron que no me había estado cuidando. Lo tomaron como una señal de que algo malo pasaba en mi vida. Fue algo realmente difícil vivir aquello", lamentó.

Sobre este trabajo tan inmersivo, el actor ha confesado a ET que es un "proceso de duelo" olvidar al personaje: "Cuando te comprometes, de cualquier manera, y cuando te desvinculas, puede haber un proceso de duelo. Algunas de las cosas que quedan son físicas: La forma en que te mueves, la forma de reír, la forma en que hablas, el acento".

"Puede convertirse en un hábito. Entonces, creo que es normal que haya un pequeño período de adaptación. No que de repente sea: 'Oye, me olvidé de los últimos seis meses de mi vida'", señaló.

El argumento de Jared Leto para someterse a transformaciones físicas

A parte de ganar o perder peso, muscularse o no, Jared Leto atrae a papeles que exigen una caracterización radical, como son los casos del Joker en 'Escuadrón Suicida' o de Paolo Gucci en 'La Casa Gucci'. El último ejemplo es en la serie de Appel TV que protagoniza junto a Anne Hathaway y donde da vida al CEO de WeWork, Adam Neumann.

"Tu trabajo es dar vida al espíritu de la persona que se representa en la historia, para servir a la historia. Me refiero al corazón del personaje, el alma, el espíritu", comentó a Men's Health. "Esas otras cosas son la descripción", añadió sobre el maquillaje y las prótesis.

