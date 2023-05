James Gunn defiende por qué ha cambiado el género de este querido personaje de 'Guardianes de la Galaxia 3'

'Guardianes de la Galaxia 3' pone fin a la trilogía del famoso grupo de superhéroes y continúa con la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

James Gunn se retira de Marvel para centrarse en los próximos proyectos con su competidora, DC. A pesar del descontento de muchos de los fans de la Casa de las Ideas por la pérdida de este director, la película está siendo un éxito en taquilla. Incluso muchos fans han comentado que este último volumen de las aventuras de los Guardianes es de las mejores películas del MCU en los últimos años, donde ha estado más de capa caída.

En esta tercera entrega, los Guardianes exploran el pasado de Rocket y se enfrentan al Alto Evolucionador y a Adam Warlock en una importante misión que podría suponer el fin del grupo de los Guardianes sino se completa con éxito. La película se sitúa tras 'Vengadores: Endgame' y 'Thor: Love and Thunder' y para sorpresa de muchos, volvemos a ver a Gamora.

La película más emotiva de los Guardianes, aun así, no ha estada exenta de críticas y Gunn está respondiendo a todo.

Meses antes de su estreno ya se acusó al director de haber escogido al actor Chukwudi Iwuji para interpretar al Alto Evolucionador "por su raza", a lo que Gunn respondió contundentemente: "Elegí al mejor actor, punto y la mejor persona para el papel. Me importa una mierda la etnia de Chukwudi Iwuji, así que basta con sus presunciones racistas sobre POR QUÉ fue elegido. (Y, por cierto, está interpretando a un tipo que casi siempre es de color púrpura en los cómics de Marvel)".

Ahora, ha llegado el turno de Cosmo, la perra espacial interpretada por la ganadora al Oscar Maria Bakalova ('Borat Subsequent Moviefilm') que se incorporó al grupo en el 'Especial navideño de Guardianes de la Galaxia' sobre Kevin Bacon.

Cosmo originalmente en los cómics era un perro macho y eso ha enfadado a algunos fans que han pedido explicaciones a Gunn sobre el cambio de género.

"¿Por qué convertiste a Cosmo en una mujer cuando siempre había sido conocido como un buen chico?", le preguntó un fan, y el director respondió: "Debido a que Cosmo se basa en Laika, la perra rusa, que era una hembra, solo le cambié de género de nuevo".

A lo que otro fan respondió: "No tiene ningún sentido cambiarlo. Mantener el género no hubiera sido impreciso porque en los cómics es un macho. No tienen ningún propósito el cambio. En el cómic original era un macho, no la estás cambiando 'de género de nuevo' porque no fue una hembra en primer lugar".

Y Gunn comentó discrepante: "Prefiero honrar al perro real que murió en el espacio exterior. Cosmo no existiría sin Laika. Por cierto, cambié a Mantis, Drax, High Evo y otros de humanos a extraterrestres, lo que parece un cambio mayor. ¿Por qué te molesta tanto?".

En su última película para Marvel el director ha querido rendir homenaje a todos los animales y, sin duda, las cifras de taquilla demuestran que ha hecho una gran película para despedirse y despedir a lo grande al divertido grupo del MCU.