James Gunn defiende a Chris Pratt de las críticas cuando sugieren que sea reemplazado en Marvel

James Gunn, director de la saga 'Guardianes de la Galaxia', y Chris Pratt, que interpreta a Star-Lord en la misma, son dos pilares de la franquicia. Pero hay quienes preferirían ver a Chris Pratt fuera de la misma, por los vínculos que podría tener con una iglesia que promueve el odio contra la comunidad LGTBI.

Las críticas al actor de 'Jurasic World' por su pertenencia a una comunidad religiosa homófoba no son nuevas. Todo se remonta a 2019, a una entrevista de Pratt con Stephen Colbert, en la que habló de religión y espiritualidad.

Entonces, Elliot Page citó el vídeo de la entrevista en Twitter, comentando: "Todo eso está muy bien, pero su iglesia es famosa por ser anti- LGTBIQ, así que debería mencionar eso también, ¿no?" El tweet de Page rápidamente se hizo viral, por lo que Chris Pratt finalmente dio explicaciones sobre la iglesia a la que acude, y desmintió esas acusaciones. Sin embargo, algunas personas siguen sin darle credibilidad a Pratt y continúan con sus acusaciones. James Gunn ha sido el encargado de combatirlas esta vez, como ya hicieron Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo saliendo en su defensa y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Este nuevo episodio comenzó con un tweet que tuvo cierta repercusión, en el que un usuario comparaba dos fotos de Chris Pratt y Patrick Wilson, haciendo hincapié en el parecido físico entre ambos actores, y decía: "Escucha, Marvel... sustitúyelo". Hacía referencia explícita al personaje de Star-Lord, sugiriendo un cambio en este papel.

James Gunn no dudó en responder él mismo al tweet, saliendo en defensa del actor con el que tanto ha trabajado: "¿Por qué? ¿Por tus inventadas y totalmente falsas ideas sobre él? ¿Por algo que alguien te ha contado de él y que no es verdad? Chris Pratt no va a ser replazado como Star-Lord, pero si lo fuera, nos iríamos todos con él".

El debate no acabó ahí. Los usuarios hicieron referencia a las acusaciones de homofobia a las que ya se enfrentó Chris Pratt. Otro usuario respondió a Gunn acusándolo de pasar por alto la supuesta homofobia de Chris Pratt porque el actor tiene éxito entre los fans.

Gunn volvió a responder: "No es homófobo. Sé a qué iglesia va, ¿puedes decir tú lo mismo? (La respuesta es no, simplemente lo escuchaste de alguien que lo escuchó de alguien que cree saber a qué iglesia va, y decidiste acusar a un famoso en base a lo que lees de él en internet".

A pesar de estas peticiones en Twitter, lo cierto es que en ningún momento se ha comentado que Chris Pratt vaya a marcharse de 'Guardianes de la Galaxia', ni de sus otros proyectos. Tanto él como James Gunn están rodando 'Guardianes de la Galaxia Vol.3', cuya producción comenzó en octubre del año pasado.

