James Cameron confiesa que Leonardo DiCaprio casi pierde su papel en 'Titanic' por su actitud

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más importantes e influentes de Hollywood. Fue en la década de los 90 cuando su carrera como actor despuntó principalmente por su papel en 'Titanic'.

La emblemática cinta fue estrenada en las grandes pantallas en el año 1997, siendo un verdadero éxito y convirtiéndose a día de hoy en todo un clásico. La película que cuenta el hundimiento del trasatlántico más conocido del mundo, tiene como personajes principales a la icónica Kate Winslet como Rose DeWitt y al mítico DiCaprio como Jack Dawson .

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en 'Titanic' | Paramount Pictures

Ahora no nos podemos imaginar 'Titanic' sin pensar en ambos protagonistas pero el director del filme, James Cameron, ha hablado en una reciente entrevista para GQ en la que ha recordado el difícil proceso de selección para el papel de Jack: "Tenía una reunión con Leo y luego había una prueba de pantalla con él. La reunión fue divertida porque estaba sentado en mi sala de conferencias, esperando conocer al actor. Y miro a mi alrededor, y todas las mujeres de toda la oficina están en la reunión. Todas querían conocer a Leo. Fue histérico".

A pesar de que en un primer momento, el joven DiCaprio de 21 años logró conquistar a todo el equipo, Cameron quiso asegurarse realizando una prueba de cámara junto a Winslet, que ya había sido seleccionada:

"Regresó un par de días después y yo tenía la cámara configurada para grabar el video. Él no sabía que iba a hacer la prueba. Pensó que era otra reunión para conocer a Kate. Así que dije: 'Está bien, iremos a la habitación de al lado, escribiremos algunas líneas y lo grabaré en video'. Y él dijo: '¿Quieres decir que voy a leer?' Sí. Él dijo: 'Oh, no leo'. Le estreché la mano y le dije: 'Gracias por venir'".

Revelando que, por poco, DiCaprio se queda sin el papel por su actitud. Aunque Cameron ha aclarado que DiCaprio reaccionó rápido y bastante sorprendido: "Espera, espera, espera. ¿Si no leo, no obtengo el papel? ¿Así como así?", a lo que Cameron respondió: "Oh, sí. Vamos. Esta es una película enorme que va a tomar dos años de mi vida. No voy a arruinarlo tomando una decisión equivocada en el casting. Entonces, o lees, o no consigues el papel'".

Sin embargo, Cameron confiesa que en cuanto vio actuar a a DiCaprio lo tuvo claro, él tenía que ser Jack: "Todo eso hasta que dije 'acción'. Luego se convirtió en Jack. Kate simplemente se encendió e hicieron la escena. Se abrieron las nubes oscuras y un rayo de sol descendió e iluminó a Jack. Yo estaba como, 'Está bien. Él es el chico indicado'".

Leonardo DiCaprio, Kate Winslet y James Cameron tras ganar un Oscar por 'Titanic' | Cordon Press

