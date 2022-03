La foto de Ireland Baldwin en el suelo de su baño tras sufrir un ataque de ansiedad

Ireland Baldwin, la hija de 26 años de Alec Baldwin, ha decidido compartir una sincera publicación en su cuenta de Instagram tras sufrir un ataque de ansiedad provocado por una taza de café.

La joven modelo, hija también de Kim Basinger, no es la primera vez que habla sobre su lucha contra la ansiedad, y ahora ha decidido subir dos fotos en las que se la ve sentada en el suelo de su baño tras sufrir uno de estos episodios.

"Es tiempo de ataque de ansiedad ¡Esta mañana tomé una taza de café con el estómago vacío y se convirtió en un ataque de ansiedad! Ahora mismo estoy escribiendo esto desde el suelo del baño. Por lo general, me siento aquí así o me acuesto en posición fetal hasta que ya no puedo llorar ni vomitar. El café es un importante irritante esofágico y desencadenante de reflujo para mí, lo que me lleva a la ansiedad. Si sufres ansiedad como yo, ¡el café no es tu amigo! Probablemente te estés preguntando por qué lo bebí en primer. Bueno, eso es porque soy una gansa tonta. Escribir esto y ser abierto con todos vosotros sobre mis luchas ayuda a que pase. Si el café te hace cagarte en los pantalones y te hace experimentar esto, ¡compártelo!", escribió la joven junto a las fotos del complicado momento que pasó.

Su padre, Alec Baldwin, respondió a la publicación de su hija con un sencillo y reconfortante "te quiero".

¿Puede causar una taza de café un ataque de ansiedad?

Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la cafeína puede agravar los síntomas en aquellos que ya están predispuestos a la ansiedad o los ataques de pánico, ya que estimula la actividad dentro del sistema nervioso simpático.

Ya en este mes de enero, Ireland contó en Instagram que usa un monitor de presión arterial para leer su frecuencia cardíaca y presión arterial después de que le haya sido diagnosticada una cardiofobia.

La cardiofobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por quejas de dolor en el pecho, palpitaciones del corazón, acompañadas de temores de sufrir un infarto que provoque la muerte.

Seguro que te interesa:

Hilaria Baldwin comparte una imagen de sus bebés "casi mellizos" junto a su mensaje más sincero