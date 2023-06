La inesperada reacción pública de la madre de Jenna Ortega tras ver unas fotos de la actriz de 'Miércoles' fumando

Jenna Ortega se ha convertido en toda una estrella del panorama actual gracias a su gran trabajo de interpretación en la serie de Netflix, 'Miércoles'. Proyecto por el que ha recibido un gran reconocimiento internacional.

La actriz ha comentado en numerosas ocasiones que siempre quiso ser actriz y su sueño era protagonizar una película. Una de las personas que siempre han confiado en ella durante este duro proceso ha sido su madre. Natalia Ortega mantiene una relación muy estrecha con todos sus hijos y no se cansa de presumir en redes sociales de todo el cariño que les tiene. En especial a Jenna, le ha dedicado en numerosas ocasiones palabras muy bonitas en la que asegura estar muy orgullosa de su hija.

"Cuando empezamos este viaje, ni en mis sueños más salvajes pensé que tendrías el éxito que has tenido a los 20 años. Ha sido un camino duro y has sufrido muchas más derrotas que victorias, pero te has mantenido en tu camino. Las victorias que has tenido han sido fruto del trabajo duro, la dedicación y la gracia de Dios", publicó su madre en Instagram donde hacía referencia a las dificultades que ha tenido que pasar Jenna en algunos de sus proyectos, como vemos en el vídeo de arriba donde la actriz relataba lo duro que fue rodar 'Miércoles.

Ortega es, en la actualidad, una de las actrices del momento y esto hace que muchos de sus movimientos sean públicos o cuestionados. Así, hace unos días se viralizó un vídeo en el que se veía a la actriz fumando un cigarro en la calle. Unas imágenes que han sido muy comentadas en las redes sociales que se llenaron de numerosas críticas hacia ellas, pero las más duras fueron las de su madre.

Natalie no defendió las acciones de su hija y respondió en su cuenta de Instagram con una reacción de 13 memes.

La madre de Jenna Ortega, que es enfermera, compartió numerosas imágenes y capturas que revelaban los peligros de fumar, comenzando con un meme de Gollum de 'El Señor de los Anillos', con la leyenda: "No te creas esas mentiras de que los cigarrillos son malos para ti. Llevo fumando casi 21 años y me siento genial".

El resto eran una serie de capturas donde se podían ver las consecuencias físicas que provoca el tabaco como son el cáncer de pulmón, las cataratas, los daños en los dientes y en las encías, los huesos frágiles y el cáncer de boca. Esta tanda de fotografías acabó con una captura en la que subrayaba que fumar destruye las células neuronales del cerebro: "Fumar destruya la materia gris de los fumadores".

En el cierre final, Natalie terminó con un meme sobre ser madre: "Una madre siempre es una madre". "Nunca deja de preocuparse por sus hijos, incluso cuando ya son mayores y tienen sus propios hijos" afirmaba.

Jenna Ortega y Tim Burton 'Miércoles' | Getty

Ahora Jenna Ortega se encuentra inmersa en un nuevo proyecto de Tim Burton, la próximasecuela de 'Beetlejuice' en la que compartirá set de rodaje con Michael Keaton ('Spotlight'), Wynona Ryder ('Eduardo ManosTijerras'), Monica Bellucci ('The Matrix Revolution') y Willem Dafoe ('American Psycho').