Una inédita y una original: Las canciones de 'La Sirenita' que han ELIMINADO de la película y por qué

El remake en acción real de 'La Sirenita' está siendo un éxito, después de años de expectación, y también enfrentándose a polémicas, Halle Bailey se ha presentado como una Ariel de voz prodigiosay mucha química con Eric.

Las canciones de 'La Sirenita' siempre han sido uno de los puntos más fuertes del clásico de Disney, y el remake no ha tenido reparos en hacer los cambios necesarios para adaptarlas al siglo XXI, y también ha añadido alguna canción más.

Alan Menken, compositor original de su banda sonora, y Lin-Manuel Miranda han trabajado en nuevos temas que hemos podido ver en la película, y otros que no. ¡Sobra decir que si aún no has visto la película vas a encontrar spoilers sobre las canciones! No sigas leyendo.

La cinta presenta una nuevo canción de Ariel al llegar a tierra firme, 'For the first time', una de Eric, que canta por primera vez en 'Wild uncharted waters', y 'Rumor', un divertido y pegadizo rap que cantan la gaviota Scuttle y el cangrejo Sebastián.

Pero otras canciones se han quedado en el tintero en la sala de edición, incluyendo una en la que participaba Javier Bardem, 'Daughters of Triton', y 'Les Poissons'.

El compositor Alan Menken ha explicado sobre 'Daughters of Triton' (hijas de Tritón) qué pasó exactamente:

"Creo que la línea de pensamiento fue, uno, no lo necesitábamos en esta versión concreta. Y definitivamente queríamos que la película empezara con una sensación mucho más de acción real, del océano y de presentar a Ariel, y poder esperar un poco, hacerles esperar hasta 'Parte de tu mundo'. Y creo que fue una elección fantástica porque va concentrándose el poder y la anticipación", explica el músico a Comic Book.

El caso de 'Les Poissons' era distinto, pues no era una canción inédita, sino el único tema de la película original que no ha llegado al remake. Es la escena donde Sebastián intenta librarse de ser cocinado por el Chef Louis.

Y como explica el director, Rob Marshall:

"Era literalmente como una sección de dibujos infantiles de sábado por la mañana. Si lo hubiéramos rodado, y no sé cómo lo hubiéramos rodado, nunca hubiera encajado", asegura en THR. "Es como unas vacaciones de la historia principal, no tiene nada que ver, y no puedes hacer eso en una película en carne y hueso. Era un concepto animado maravilloso, pero ahora estamos en un género diferente".