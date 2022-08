Todo el mundo quiere opinar sobre la boda del año. El reciente enlace entre Jennifer Lopez y Ben Affleck después de 20 años de idas y venidas, se ha convertido en uno de los temas preferidos de la audiencia y tanto allegados como antiguos cónyuges siguen dando sus impresiones sobre esta unión icónica.

El último en sumarse a estos testimonios es el modelo y actor cubano, Ojani Noa, quien fue el primer marido de la actriz durante casi un año a finales de los 90, y que augura basándose en su experiencia personal que el futuro de la relación será breve.

En una entrevista para el The Daily Mail reveló detalles sobre su exmujer, afirmando que es una persona a la que le estar constantemente enamorada.

Parece que la constancia sería uno de los puntos flacos de la cantante, pues según afirma Noa, rápidamente extingue la pasión, ya que su ajetreada vida laboral acaba por tomar siempre un papel importante.

"Creo que es alguien que se casará siete u ocho veces. No me la imagino sentando la cabeza con una persona. Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, razón por la cual ha tenido una carrera de tres décadas, pero también avanza muy rápido en su vida privada", comentaba su exmarido durante su intervención.

Esta tendencia a la fugacidad instantánea del amor, nos hace entender mejor por qué la artista ha decidido firmar un contrato prematrimonial con Affleck. Donde aparecen cláusulas tan exclusivas como el derecho a mantener relaciones conyugales, al menos cuatro veces por semana. Mostrando cómo la diva ha intentado controlar al dedillo los aspectos que pudieran generarle un problema, para evitar verse de nuevo en futuras decepciones.

A pesar de que los comentarios desalentadores pueden hacer más ruido, hay quienes también muestran su apoyo a la pareja, como el el caso de Jennifer Garner. La actriz mantuvo una relación con Affleck durante trece años, y ha declarado que cree que este enlace traerá buenas cosas a su exmarido. Puedes ver más detalladamente sus declaraciones en el vídeo que te dejamos al inicio de la noticia.

La vida amorosa de Jennifer Lopez

Si recapitulamos, Ben Affleck se ha convertido en el cuarto marido de Lopez. Por su vida sentimental han pasado productores, modelos, cantantes, bailarines. Hasta nueve relaciones fueron confirmadas por la prensa. Su enlace más conocido y duradero fue con el cantante Marc Anthony, con quien comparte a sus gemelos Max y Emme. En 2011 decidieron dar por concluida su unión tras siete años de felicidad.

Jennifer Lopez y Marc Anthony | Gtres

Su relación con Ojani Noa, su primer matrimonio, solo duró 11 meses. "Le deseo lo mejor a ella y a Ben, pero no creo que vaya a durar", comentó Noa a The Daily Mail. "Yo era el marido número uno y ella me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en nuestra noche de bodas, ella dijo que estaríamos juntos para siempre".

Esperemos que a la cuarta vaya la vencida. Lo cierto es que el entusiasmo que comparten en sus primeras publicaciones como pareja, están haciendo felices a toda una generación de nostálgicos. Por el momento, la pareja parece centrada en la organización de una segunda ceremonia para celebrar su amor por todo lo alto.

