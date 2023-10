Hugh Jackman está dispuesto a "encontrar el amor" tras 27 años casado: "Es una de sus mayores prioridades"

Hugh Jackman es uno de los solteros de oro en Hollywood en este momento después de que anunciase su separación de Deborra-Lee Furness, la madre de sus dos hijos con la que ha estado casado los últimos 27 años.

El actor de Lobezno ha empezado una nueva vida y, en estos días, lo hemos visto saliendo mucho. Ya sea en una escapada a la naturaleza o en una quedada llena de celebrities junto a Ryan Reynolds, Blake Liveley, Taylor Swift o Sophie Turner.

Ahora, una fuente cercana a Jackman ha hablado con el medio New Idea quien ha dado detalles de su separación y los planes del actor a nivel sentimental. De esta forma explica que su divorcio se debe a que su relación con Deborra se fue transformando en "una extraña amistad codependiente que estaba haciendo más daño que bien".

Hugh Jackman y su exmujer Deborra-Lee Furness | Gtres

"Tanto Hugh como Deb han estado trabajando en sí mismos y reconstruyéndose para la siguiente etapa de sus vidas", explica sobre el tiempo que llevan preparándose para esto.

La fuente asegura que Hugh Jackman no tardará en intentar encontrar de nuevo el amor ya que "a Hugh le gusta estar casado y tener una pareja especial". "Él no se habría quedado tanto tiempo con Deb si no hubiera tenido eso con ella", explica.

Y, apunta, que da la casualidad que muchos de los actores de Hollywood cercanos a su edad se han quedado solteros en estos momentos también: "Están todos, desde Jennifer Aniston hasta Sofía Vergara, incluso Reese Witherspoon", añade.

Hugh Jackman, fotografiado por primera vez tras separarse de Deborra- Lee Furness | Gtres

"Hay una autopista de mujeres haciendo fila alrededor de la manzana para salir con él", declara. Para después decir: "Volver a encontrar el amor es una de sus mayores prioridades".

"Todo el mundo espera que Hugh se vuelva a casar bastante pronto. Es una persona de buen corazón y es probable que se enamore de la primera chica que le llame la atención", sigue diciendo.

"Se ha tomado mucho tiempo para trabajar realmente en lo que quiere del próximo capítulo de su vida, y le debe a quienquiera que empiece a salir ser el mejor hombre posible", termina declarando.