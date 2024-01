El hijo de Priscilla Presley gastaba 3000 dólares en fentanilo al mes antes de que la exmujer de Elvis lo salvara: "Es letal"

La familia Presley está decompleta actualidad tras la película sobre la vida de Elvis y la cinta a cerca de cómo Priscilla conoce y se enamora del rey del rock que dirige Sofia Coppola.

En medio de toda la expectación que se está formando sobre la familia y tras la muerte de Lisa Marie Presley, ahora ha hablado el hijo que Priscilla tuvo años después de divorciarse de Elvis, Navarone Garibaldi, fruto de una relación que tuvo con Marco Garibaldi a lo largo de más de 20 años.

El artista de 36 años, quien ya había comentado su complicada relación con su hermana, se ha sincerado sobre sus problemas con las drogas y, concretamente, con el fentanilo.

Navarone explica a The Sun que probó por primera vez la heroína con 17 años pero no fue hasta los 29 cuando acabó enganchado al fentanilo: "No se lo recomiendo a nadie porque es muy letal", explica

"Si no tienes tolerancia, mueres la primera vez que lo haces", dice sobre los trágicas consecuencias que puede tener esta droga. "Es algo aterrador".

Sobre cómo acabó siendo adicto a esta droga explica: "No sé cómo pasó esto, pero toda la heroína en los Estados Unidos empezó a contener fentanilo".

"Ni siquiera me di cuenta de que estaba tomando fentanilo", confiesa. "De repente me volví adicto al fentanilo".

Navarone también explica el problema económico que esta nueva adicción suponía, ya que el efecto era muy corto en el tiempo: "Con la heroína duraría entre seis y ocho horas, pero con fentanilo hay que hacerlo cada 45 minutos o sino empiezas a enfermarte".

"Así que llegó un punto en el que era muy caro. Gastaba casi 3.000 dólares al mes en fentanilo. Era insoportable".

Garibaldi revela que pudo superar esa adicción gracias a la ayuda de su madre: "Fui a casa de mi madre durante unas tres semanas o un mes para recuperarme de mi problema". "Mi mamá me ayudó. Estaba indispuesto, era un inútil. Ella me ayudó a hacerlo todo".

Los problemas con las drogas dentro de la familia Presley han sido habituales. Empezando con Elvis, después Lisa Marie Presley luchó en varias ocasiones contra sus adicciones o Ben, el hijo de Lisa Marie, quien acabó quitándose la vida a los 27 años después de luchar también con este tipo de problemas.

"En cuanto a la presión, te garantizo que fue peor para mi hermana y una gran lucha para mi sobrino Benjamín también", termina explicando Navarone Garibaldi.