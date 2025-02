El hijo de Christopher Reeve cuenta cómo ha conectado con sus difuntos padres tras quedarse huérfano siendo niño

Christopher Reeve fue un símbolo de superación tras el drástico giro que tomó su vida. De ser un actor exitoso y mundialmente reconocido por su icónico papel en Superman, pasó a quedar parapléjico tras un trágico accidente montando a caballo que casi le cuesta la vida. Sin embargo, nunca perdió la sonrisa ni su espíritu de lucha. A través de su fundación, el actor dedicó su vida a ayudar a quienes enfrentaban situaciones similares, tal y como se cuenta en el reciente documental sobre su vida: Super / Man.

Reeve falleció a los 52 años y, solo 17 meses después, su esposa Dana también perdió la vida a causa de un cáncer de pulmón. Sin embargo, su hijo Will, quien era un niño cuando ellos murieron, asegura sentirse profundamente conectado con sus difuntos padres y ha decidido rendirles homenaje de una manera especial. En el nuevo episodio de Will Reeve: Finding My Father emprende un viaje para revivir el último proyecto en el que trabajó su padre antes del accidente que lo dejó parapléjico en 1995: un documental sobre las ballenas grises en Alaska y México.

"He querido hacer esto durante la mayor parte de mi vida. Crecí obsesionado con este documental", dice Will a People. "Desde que tengo memoria, quise ir a esta misma laguna en México y a esta isla frente a la costa de Alaska para ver las ballenas grises y conocer a la gente que vive en armonía con ellas, sólo porque mi padre lo hizo y porque parecía una gran aventura".

"Siempre soñé con que él y yo fuéramos juntos, o que al menos yo pudiera ir, regresar y contárselo todo", confiesa. "Por supuesto, eso no fue posible. Así que me propuse, como periodista, hacer un documental que retomara lo que mi padre había dejado".

Durante el episodio, Will conoce al hijo del guía que acompañó a su padre en México hace 30 años. Ambos aseguran que la presencia de sus padres se sentía de una manera innegable. "Todos sentimos múltiples niveles de conexión con nuestros padres, con mi padre y con las ballenas que nos unieron a todos", relata Will.

Aunque el especial refleja cómo han cambiado los lugares desde que su padre los visitó, destaca que hay algo que permanece intacto.

"El espíritu de la gente no ha cambiado en lo más mínimo", afirma. "Sus tradiciones son tan fuertes como siempre. Su conexión con el pasado no solo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido aún más. Y eso creó el escenario perfecto para que yo pudiera venir, explorar y tratar de encontrar mi propia conexión con mi pasado, utilizando a estas personas y lugares como guía".

Tras esto, Will comenta que cuando habla de conectar con sus padres fallecidos, no se refiere a hablarles en voz alta. "Me conecto con mis padres y trato de sentir su presencia en la forma en que me muevo por el mundo, la forma en que interactúo con la gente y la forma en que puedo canalizar a mis padres en mis valores y mi experiencia vivida en el momento presente", explica.

"Este viaje documental fue clave para ayudarme a comprender mejor quiénes fueron mis padres, quién soy yo, en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos, cómo continúo con su legado y cómo estoy creando el mío al mismo tiempo", concluye.

Con este proyecto, Will ha querido rendir homenaje a la memoria de su padre, tratando de conectar con su pasado mientras trata de forjar su propio camino.