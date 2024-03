La hija de Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah, muestra "asustada" que se ha quitado los rellenos estéticos: "No veía mi cara real en 6 años"

La pequeña de las hijas de Demi Moore y Bruce Willis ha creado un espacio seguro en sus redes sociales donde se muestra vulnerable y sincera sobre sus experiencias y problemas.

Tallulah Willis cuenta con más de 400.000 seguidores y, a sus 30 años, ha lidiado con problemas por su físico desde muy joven.

Como ella misma ha contado, ha sufrido dismorfia corporal y TCA, y su lucha por recuperar su autoestima y aceptación de su cuerpo la ha ido documentando en su cuenta de Instagram, ayudando a otros pasando por lo mismo con su transparencia.

Hace solo unos días que Tallulah también hacía público su diagnóstico de autismo, algo que ha descubierto ya de adulta y ha "cambiado su vida", según aseguraba en su post, donde además compartía un vídeo de pequeña junto a su padre Bruce Willis.

Ahora Tallulah se ha abierto una vez más a su comunidad mostrando con unos naturales selfies cómo ha quedado su cara tras quitarse los 'fillers' o rellenos estéticos que llevaba, un retoque muy común en Hollywood.

"¡Hola! Estaba asustada de mencionarlo, pero recientemente me he disuelto los rellenos -después de estar muy apegada emocional y psicológicamente a lo que creía que me aportaba. No había visto mi cara con estructura facial real como en 6 años. Aún aprendiendo a reducir las frivolidades y los pinchazos y quedarme conmigo misma como soy, lo cual es duro cuando tu cerebro te está diciendo que ¡sí! más es mejor!", reconoce la joven.

"Además @alchemistamber me ha hecho la más strawberry blonde, ¿y me siento mona?", termina diciendo, estrenando un color de de pelo rubio fresa brillante muy en tendencia.

Así es como estaba Tallulah hace unas semanas en otros selfies sin filtros.