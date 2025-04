Haley Joel Osment, "horrorizado" tras su arresto por posesión de drogas e insultos antisemitas

Haley Joel Osment fue arrestado el pasado 8 de abril en una estación de esquí de California. El actor de El sexto sentido ha sido acusado de múltiples delitos menores, incluida posesión de drogas e intoxicación pública.

Según han relatado medios como TMZ, el intérprete se comportó de forma agresiva e impedía que la gente subiera al telesilla. Tras su detención, tal y como ha publicado en vídeo la web anteriormente citada, Osment profirió diversos insultos a los agentes de policía, llamándoles "nazis" y "Kike", que es un insulto racista extremadamente ofensivo para la comunidad judía.

Ahora, el actor ha compartido sus disculpas en un comunicado difundido por los medios. "Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que usé este lenguaje vergonzoso en medio de un desvanecimiento, habría hablado antes. Los últimos meses de pérdidas y desplazamientos me han destrozado profundamente", señaló Osment en referencia a la pérdida de su hogar en los incendios de Los Ángeles. "Pero eso no justifica usar esta palabra repugnante. De corazón, pido disculpas a todos a los que he ofendido. Lo que dije fue pura basura: he defraudado a la comunidad judía y me destroza. No pido que nadie me perdone, pero prometo reparar mi terrible error".

El actor ya había tenido problemas legales cuando en 2018 tuvo que intervenir la policía tras protagonizar un altercado en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas. En 2006, cuando tenía 18 años, Osment también fue acusado de un delito menor por conducir ebrio y tener un accidente automovilístico.