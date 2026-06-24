'Haciendo amigos': Camela, encargados del tema principal de la nueva comedia de Quim Gutiérrez y Antonio Resines

Tras la publicación de los sencillos 'Nunca te he olvidado' y 'Tu mirada', Camela sorprende dando un nuevo paso en su trayectoria con 'Haciendo amigos'. Este tema no solo es el último avance de su próximo álbum Titánicos (que verá la luz el 6 de noviembre), sino que tiene todos los ingredientes para convertirse en la banda sonora definitiva de este verano. Con ese estilo inconfundible que los caracteriza, la canción ha sido elegida como tema principal de Haciendo amigos, confirmando una vez más la capacidad del dúo para conectar con el gran público.

Santiago Segura presenta la película dirigida por David Marqués (Puntos suspensivos, El club del paro y coguionista de Campeones) y con el guion de Marta González de Vega (Padre no hay más que uno, Vacaciones de verano), quien también forma parte del reparto junto a Quim Gutiérrez, Antonio Resines y Megan Montaner, entre otros.

Haciendo amigos llegará exclusivamente a los cines de toda España el 10 de julio de la mano de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Con un tono que combina humor, emoción y una mirada poco habitual en la comedia española, Haciendo amigos propone una historia donde los prejuicios saltan por los aires y los personajes se ven obligados a descubrir a los demás desde una nueva mirada y enfrentarse —por primera vez— a sí mismos.

Póster de Haciendo amigos | Atresmedia Cine

Sinopsis de Haciendo amigos

Antonio (Antonio Resines) y Félix (Quim Gutiérrez) son una pareja de atracadores de poca monta que, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruzan con Eva (Megan Montaner), monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al cual no conoce y al que están esperando. Aprovechando la confusión, Félix y Antonio consiguen escabullirse. Sin saber que les espera un retiro creativo de una semana con el entrañable grupo.

Una divertida comedia sobre la importancia de saber ponernos en el lugar de los demás, sobre la empatía.