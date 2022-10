La gráfica foto de Jason Momoa con el torso desnudo, ensangrentado y apuñalado pero con una sonrisa

Jason Momoa tiene acostumbrados a sus fans a verlo en papeles en los que hace de tipo duro. Su corpulencia y el aspecto que le dan su barba y su larga melena le han servido para interpretar personajes que van desde un superhéroe acuático como Aquaman hasta el próximo villano de 'Fast and Furious'.

Donde si da más sorpresas es en sus redes sociales, ventana habitual para sus vídeos de entrenamientos, rodajes o incluso insólitos momentos, como el que compartió este verano rapándose parte de su larga melena, que puedes ver en el vídeo de arriba.

Sin embargo, en su última publicación vuelve a lucir el pelo largo, que tapa esos rapados laterales. Pero no es esto lo que más ha sorprendido a los seguidores que han visto esta foto en Instagram, sino el cuerpo herido y apuñalado de Momoa, obra del maquillaje.

Con el torso desnudo, Jason muestra su abdomen con heridas, y manchas de sangre que recorren su pecho y su cara. No obstante, lo más gracioso es ver cómo el actor mira sonriente y poniendo morritos, aún con ese aspecto ensangrentado.

El motivo de esta curiosa foto no es otro que despedirse de 'See', la serie que ha protagonizado para Apple TV, plataforma a la que agradece su confianza en el comentario de la publicación: "Os amo. He pasado un tiempo estupendo interpretando a BABA VOSS. Si no habéis visto la serie, echadle un vistazo".

"Mahalo a todas las personas que han apoyado este increíble producción. Gracias a todo el equipo. No puedo esperar más para enseñaros lo que se viene. JEFE DE GUERRA", ha escrito el actor junto a su foto, que ya cuenta con más de 850.000 me gustas en Instagram.

