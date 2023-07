Georgina Campbell confiesa lo desconcertada que estaba al ver a Mario Casas siempre con la misma ropa en el rodaje de 'Bird Box Barcelona': "¿No se lava?"

Este 14 de julio se ha estrenado en Netflix'Bird Box Barcelona', el thriller postapocalíptico con el que viajamos a 2018 para recordar a 'A ciegas', una película de Susanne Bier basada en la novela homónima de Josh Malerman y protagonizada por Sandra Bullock a la que ahora Mario Casas, al frente de este apocalipsis, le ha tomado el testigo.

Una cinta que gira en torno al mismo universo distópico que su predecesora y que, como nos asegura este último, "nada tiene que envidiar a las que vienen de fuera". El intérprete, en una entrevista en exclusiva concedida a Objetivo TV, explica que haberse sumergido en una película "que luce tan grande" y "de estas características" es algo que "nunca había hecho".

Todo "un viaje físico", pues "al principio adelgacé un poco, la barba durante meses, me dejé un año y pico el pelo largo para después poder realmente cortarlo a mitad de la peli", en el que, como nos explica el protagonista de la secuela, lo emocional se ha convertido en todo un reto.

Mario Casas en 'Bird Box Barcelona' | Netflix

"El personaje, cuando vean la peli, tiene una carga, ya lo irán viendo y más cuando transcurre la película, muy fuerte. Es decir, vive todo el rato al borde de la emoción, hay algo ahí roto constantemente que el convivir con eso como actor todos los días, trabajar desde ahí, requiere estar muy concentrado y dejarte la vida pues cada minuto, cada hora y cada día", nos reconoce, como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Escena de 'Bird Box Barcelona' | Netflix

Un proyecto del que se ha mostrado "muy contento" con el resultado y en el cual sus compañeros Georgina Campbell y Diego Calva y sus directores Àlex y David Pastor, con quienes también hemos tenido la oportunidad de hablar, han destacado su gran trabajo.

El elenco de 'Bird Box Barcelona' | Getty Images

El protagonista de la serie de televisión 'Narcos' nos comenta que ha sido "muy chill" e "increíble" trabajar junto al actor de 'El Barco': "Él tenía todo el tiempo un 'coach', como un 'acting coach', que como que nos compartía un poco a los otros actores entonces pues generaba una dinámica muy interesante. A mí me gustó mucho trabajar con Mario, se la tomó súper en serio".

Por su parte, la intérprete de 'Black Mirror' coincide también en lo "increíble" que ha sido compartir proyecto con él, resaltando también algunas de sus cualidades: "Es tan serio y tan dedicado, y es muy dulce y amable... Sí, disfruté mucho trabajando con él".

Pero, además, también ha hecho pública la gran implicación de Mario Casas con una anécdota que ha resultado ser de lo más divertida: "Recuerdo muy bien cuando llegamos a los ensayos. Él sabía todo, lo sabía todo ya cuando estábamos en los ensayos y yo estaba como 'oh, Dios mío, este tipo es serio'. Y luego, yo también estaba muy confundida porque llegaba con este outfit, y luego siguió usando el mismo todos los días y yo estaba como '¿qué demonios, no se lava la ropa?' Y después me di cuenta de que llevaba la ropa del personaje durante todo el proceso de ensayo".

Georgina Campbell | GTRES

Quienes por supuesto también se han mostrado felices de volver a compartir set de rodaje con él han sido los hermanos Pastor, con quien el joven de 37 años ya trabajó en 2020 en 'Hogar'. Pero, ¿y qué tiene Mario Casas que no tenga otro actor con el que hayan trabajado previamente?

Àlex lo tiene claro y nos confiesa que "aparte de obviamente talento, que tiene y mucho" cree que "el talento no es nada si no se tiene disciplina y dedicación y la verdad es que Mario tiene las dos cosas. Es una de las personas que viene más preparada al set de las que hemos trabajado".