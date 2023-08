Gal Gadot, emocionada, confirma que hará 'Wonder Woman 3' junto a James Gunn: Tras su cancelación

DC se encuentra en una etapa de cambios llena de nuevos proyectos de la mano de James Gunn y Peter Safran, los nuevos jefes de DC, que recientemente han anunciado a David Corenswet como el actor que sustituirá a Henry Cavill y dará vida al nuevo Clark Kent en 'Superman: Legacy', como puedes ver en el vídeo de arriba. Por lo que parece esta no es la única sorpresa que tienen guardada para el futuro del Universo DC.

La icónica Gal Gadot ha hablado durante una entrevista conComicBook sobre la posibilidad de llevar a cabo y desarrollar 'Wonder Woman 3'. La superheroína interpretada por Gadot apareció por primera vez en el Universo DC en la cinta de 2016 'Batman vs. Superman: Dawn of Justice' lo que, posteriormente, le llevo a protagonizar sus propias películas que desarrolló junto a la directora Patty Jenkins, 'Wonder Woman' en 2017 y 'Wonder Woman 1984' en 2020.

Superman y Wonder Woman en 'Liga de la Justicia' | Warner Bros.

A pesar de la ilusión de los fans, la cinta de 'Wonder Woman 3' parecía algo imposible después de que Jenkins anunciara su salida del proyecto en diciembretras la llegada de Gunn y Safran a DC. Sin embargo, Gadot mantiene viva la esperanza y ha asegurado que la puerta para una tercera parte de la superheroína Diana Prince se mantiene abierta.

"Me encanta interpretar a Wonder Woman", ha afirmado Gadot. "Es tan cercana y querida para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter es que vamos a desarrollar una 'Wonder Woman 3' juntos".

James Gunn | Getty

Gadot también se ha pronunciado sobre la elección del reparto de 'Superman: Legacy' y ha mostrado su entusiasmos por la nueva entrega. "Vi que estaban probando, haciendo diferentes pruebas de pantalla, pero no sé quién lo consiguió, pero parecía que todos estaban súper legítimos y talentosos y, como, geniales. Así que me alegro por ellos", ha compartido.

"Es una gran toma y es un comienzo tan emocionante para cualquier actor, y le deseo a quien quiera que sea la mejor de las suertes y que disfrute el viaje", ha asegurado Gadot.