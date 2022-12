Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman', habla claro harta de los rumores que la culpabilizan de la "cancelación"

Tras los estrenos de las dos entregas de 'Wonder Woman', ha habido una oleada de rumores que afirman que ya no tendremos más películas sobre la superheroína más famosa de DC. Y es que desde hace tiempo, el Universo DC se encuentra en arenas movedizas debido a la compra de WarnerMedia por parte de Discovery, algo que está suponiendo una completa reestructuración de la organización y el funcionamiento de la propia empresa.

La última gran decisión ha sido traer a James Gunn, creador en Marvel y director de 'Guardianes de la Galaxia', que se encargará de la parte creativa y a Peter Safran, productor de 'Aquaman', que se hará cargo ahora de la producción y negocio de la nueva productora. Con este cambio, les convierte a ambos en los dos grandes ejecutivos de la franquicia, quienes tienen el principal objetivo de reconducir la empresa.

Sin embargo, es lógico entender que están siendo unos días complicados en las oficinas DC, y es que son constantes los rumores que envuelven a la productora, como que Superman estaría en peligro de no tener más entregas, que la recién estrenada 'Black Adam' no está cumpliendo en taquilla y ha perdido grandes cantidades de dinero o que 'Wonder Woman' ya está cancelada y no tendremos más historias sobre ella.

Ahora, parece que ya hay algo firme, y es que la propia directora de ambas películas de 'Wonder Woman', Patty Jenkins, ha roto su silencio publicando un comunicado oficial en su Twitter. La directora ha hablado claro ante las constantes especulaciones de que abandonaría DC para centrarse en un nuevo proyecto, la grabación de lo nuevo Star Wars, 'Rogue Squadron'.

Gal Gadot en 'Wonder Woman 1984' | Warner Bros.

"A ver… no soy de las que hablan de asuntos privados de carrera, pero no permitiré que continúen las inexactitudes. Estos son los hechos", ha comenzado escribiendo.

"Dejé 'Rogue Squadron' tras un largo proceso donde quedó claro que no ocurriría próximamente, y no quería retrasar Wonder Woman 3 más", ha aclarado primeramente explicando que el proyecto de 'Rogue Squadron' siempre se ha adaptado al destino de la entrega 3 de 'Wonder Woman'.

"Cuando comenzó a haber una reacción violenta sobre el hecho de que 'Wonder Woman 3' no iba a ocurrir, la atractiva historia falsa de clickbait de que fui yo quien la mató comenzó a extenderse", explica la directora.

"Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé", revela fulminante. "Estaba dispuesta a considerar cualquier cosa que se me pidiera. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento", ha declarado esclareciendo todos los rumores.

"DC está obviamente enfocado en los cambios que tienen que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento", explica.

Tras resolver todas dudas sobre lo que verdaderamente pasó, Jenkins ha continuado diciendo: "No quiero que lo que ha sido una hermosa historia con 'Wonder Woman' aterrice en una nota negativa".

"Me ha encantado y me ha honrado mucho ser la persona que tuvo que hacer estas dos últimas películas de 'Wonder Woman'. Ella es un personaje increíble. Vivir dentro y alrededor de sus valores hace de una mejor persona cada día.", declara Jenkins. "Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble por delante, con o sin mí".

En el comunicado, la directora también ha querido mencionar a la actriz que le da vida a la increíble superheroína, Gal Gadot: "Gal es el mayor regalo que he recibido en todo este camino. Una querida amiga, inspiración y hermana. No hay palabras que pueda usar para transmitir lo mágica que es".

"Ella es la encarnación andante de 'Wonder Woman' en la vida real y una mejor persona de lo que el mundo puede imaginar. Ella es un regalo para este mundo, y más aún para mí", ha continuado escribiendo.

La actriz Gal Gadot | Getty

Finalmente, Jenkins ha terminado agradeciendo a los seguidores de la franquicia, a quienes le ha dicho: "Los fans de Wonder Woman a menudo no son los más visibles en los medios y en línea, pero quiero que sepáis que siempre os hemos visto y os hemos dado la importancia que os merecéis".

Si bien, la directora no da detalles que revelen con exactitud nuevas noticias sobre una tercera entrega de 'Wonder Woman', todo indica que la directora se encuentra con ganas y esperanzada de que se haga realidad. No obstante, debemos de esperar a que se anuncie oficialmente la noticia.