El futuro profesional de Amber Heard en Hollywood, con 3 películas nuevas, tras perder el juicio

El devenir en la carrera de Amber Heard es incierto después de perder la batalla legal que le ha enfrentado a Johnny Depp durante los últimos años. El jurado consideró que las declaraciones de la actriz sobre haber sido víctima de abuso doméstico eran difamatorias contra su exmarido, por lo que tendrá que abonar una suma millonaria en compensación.

Una cantidad que fue reducida hasta los 8.350.000 dólares y sobre la cual ha dicho su abogada que no puede pagarla, por lo que apelarán la sentencia.

Y es que, según distintos medios estadounidenses, el patrimonio de Amber estaría muy justo, alrededor de 12 millones, rondando la cifra de su pena interpuesta.

Por lo que tendrá que ingresar liquidez en los próximos años. Aunque actualmente no parece que retomar la normalidad de su carrera vaya a ser fácil. Su reputación ha quedado en entredicho, como le pasara a su exmarido años atrás, y habrá que ver si consigue hacerse un hueco en grandes producciones.

Amber Heard en el estrado | Gtres

Las tres próximas películas donde aparecerá Amber Heard

A pesar de su varapalo legal, la intérprete de 36 años tiene listas para estrenar dos cintas, más otra para la que está confirmada su presencia.

La primera de ellas es 'Aquaman and the Lost Kingdom', junto a Jason Momoa, aunque no está claro que vaya a continuar como Mera más allá de este film programado para 2023.

Luego, estrenará 'In The Fire', también en 2023. La actriz la rodó antes de que comenzara el juicio y la película está ambientada en el siglo XIX. En ella interpreta a una psiquiatra que investiga a un niño que creen que está poseído. El actor español Eduardo Noriega será su coprotagonista.

Según IMDb, también protagonizará 'Run Away With Me' y cuya sinopsis adelanta que "un estadounidense en París se enamora de una modelo y los dos se entrelazan en el inframundo criminal de la industria europea del modelaje".

Los problemas de Heard con 'Aquaman' que achacó a una campaña de difamación

En el juicio, los abogados de Heard argumentaron que Johnny Depp encabezó una campaña de desprestigio contra la actriz que casi le costó su papel en 'Aquaman'. Sin embargo, el intérprete relató que, lejos de ello, contactó con los productores para recomendarla, para luego advertirles que "iban a terminar mal" con ella.

Amber Heard como Mera en 'Aquaman' | Warner Bros.

Así, el presidente de DC Films, Walter Hamada, aseguró que casi despiden a Heard por su "falta de química" con Jason Momoa, negando esa presunta campaña de difamación. El directivo explicó al jurado que su papel no fue concebido para que fuera la coprotagonista.

"Desde las primeras etapas de desarrollo del guion, la película se construyó alrededor del personaje de Arthur y el personaje de Orm. Arthur siendo Jason Momoa y Orm, Patrick Wilson, por lo que siempre fueron los dos coprotagonistas de la película. La cinta siempre se presentó como una comedia de amigos entre Jason Momoa y Patrick Wilson", comentó.

Seguro que te interesa:

'Piratas del Caribe 6' estaría considerando el regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow