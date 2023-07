Fran Drescher, presidenta del SAG-AFTRA, estalla contra Bob Iger, CEO de Disney, tras sus palabras sobre la huelga: "Repugnantes y fuera de lugar"

La tensión entre el colectivo de actores y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) es cada día mayor. La firma de un nuevo convenio colectivo se ha convertido en un conflicto cuyo horizonte pinta negro para la industria cinematográfica y televisiva.

Tras anunciar la huelga indefinida de intérpretes de Hollywood, la presidente del Sindicato de Actores de EE.UU., la actriz Fran Drescher, reconoció que la respuesta de la AMPTP hacia sus peticiones había sido "insultante e irrespetuosa".

Poco después, Bob Iger, consejero delegado de Disney, y, por tanto, una de las voces opuestas al gremio con el que está enfrentado, dijo a la CNBC que los sindicatos de guionistas y actores tenían expectativas "no realistas".

Estas palabras han hecho estallar a Drescher, quien ha respondido duramente al ejecutivo en unas declaraciones recogidas por Variety: "Las encontré terriblemente repugnantes y fuera de lugar".

"No creo que le hagan bien. Si yo fuera esa empresa, lo encerraría detrás de las puertas y nunca lo dejaría hablar con nadie sobre esto, porque está muy claro que no tiene idea de lo que realmente está sucediendo en el mundo, con gente trabajadora que no gana ni por asomo cerca de su salario", manifestó Drescher en medio de las protestas en la calle.

Miembros del Sindicato de Actores de EE.UU. anunciando la huelga | Reuters Connect

"No puedo creerlo, francamente", añadió la presidenta del SAG-AFTRA. "Lo lejos que estamos en tantas cosas. Cómo los estudios alegan pobreza, que están perdiendo dinero a diestro y siniestro cuando dan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos".

Aunque las partes están muy distanciadas actualmente, los expertos apuntan a que la resolución del conflicto podría llegar a medida que el impacto económico haga mella en la industria.