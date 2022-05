Cumplió su promesa: La razón por la que Johnny Depp no mira a los ojos a Amber Heard

La pasada sesión del testimonio de Amber Heard en la corte de Fairfax, Virginia, se ha saldado con las revelaciones de nuevos episodios violentos durante el matrimonio de los actores. La intérprete de 36 años ha acusado a Johnny Depp de haberla agredido durante su luna de miel así como de haberla violado.

Tras los duros relatos, los abogados de Depp han comenzado el contrainterrogatorio hacia la actriz, cuestionándola por algunos de los momentos más comentados en el juicio, como el de sus supuestas heces sobre la cama de Johnny o sobre las donaciones benéficas que prometió y aún no ha pagado.

Pero también por los relativos a su versión de haber sido víctima de violencia física y sexual. Así pues, antes de ello, la abogada del actor, Camille Vasquez, ha preguntado a Heard sobre un detalle que solo los más atentos han percibido a lo largo del juicio.

"El Sr. Depp no ​​te ha mirado ni una vez durante este juicio, ¿es correcto?", comenzó la abogada, a lo que la intérprete le respondió que sí, que era verdad.

"¿Sabes por qué no te mira? Él te prometió que nunca volvería a ver sus ojos", aseguró Vasquez ante el desconcierto de Amber, quien aseguraba no acordarse del verdadero motivo.

Por ello, se reprodujo en la corte un audio correspondiente a una discusión en julio de 2016, después de que ella solicitara una orden de alejamiento a Johnny Depp tras separarse.

En este fragmento desvelado, la estrella de 'Aquaman' le dice a su exmarido: "Solo quiero tocarte. Solo quiero abrazarte y decirte adiós". Por su parte, la respuesta de Johnny fue: "¿Después de toda la mierda que has dicho? ¿Después de lo que me acusaste? No, he tenido suficiente, nunca fui nada para ti. No me quites las gafas, ¿quieres mirarme a los putos ojos? No los volverás a ver", le prometió.

Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard | Gtres

Esta semana se espera que el contrainterrogatorio continúe, arrojando nuevas acusaciones de las que ya hay, algunas de las cuales puedes ver en el vídeo de arriba, durante los últimos coletazos del juicio más mediático que Hollywood recuerda.

