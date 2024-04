La famosa actriz que ha subido un selfie sin maquillaje y nadie consigue reconocer

En una era llena de filtros y estándares de belleza inalcanzables en redes sociales, siempre es un soplo de aire fresco ver a figuras con millones de seguidores que se animan a compartir el lado más real y natural de sí mismas.

La mentalidad está cambiando poco a poco y cada vez son más las influencers, cantantes o actrices que se unen a la tendencia de mostrar sus cuerpos reales, su piel real o una faceta más natural sin maquillaje o sin estar completamente producida.

Ahora se ha unido a esto Megan Fox, y la actriz ha tenido un estilo de maquillaje tan icónico y durante tantos años, que a muchísimos les ha costado reconocerla en un selfie sin gota de maquillaje.

Aunque su piel sigue luciendo espectacular, el no ver su característico contouring que acentúa sus facciones y, sobre todo, las sombras y eyeliner en los ojos rasgando la mirada, hacen que parezca otra persona.

"Reparando mi pelo (y 26 pulgadas de extensiones) después de coachella", explicaba junto a la foto, donde efectivamente sale con un larguísimo pelo azul, algo que tampoco ha ayudado a reconocerla.

Megan Fox | Gtres

El post se ha llenado de cientos de comentarios de fans y usuarios incrédulos de verla con este look.

"¿Esta quién es?", "Tú no eres Megan Fox", "No sabía quién demonios era hasta que he leído el nombre de la cuenta...wtf??", "Megan esta no eres tú", o "Esta no parece Megan Fox PARA NADA. ¿La IA lo hace de nuevo?", son algunos de los muchos mensajes en la publicación.

Y tú, ¿la habías reconocido?