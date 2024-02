No a las escenas de sexo: al igual que Henry Cavill, Julia Roberts, Megan Fox y muchas estrellas también se niegan a desnudarse en pantalla

Desde fuera, podría parecer que las escenas subidas de tono en las películas y series son las más divertidas o más atractivas de rodar, pero no son pocos los actores y actrices que ponen pegas cuando les llega un guion que las incluye o, directamente, que incluyen cláusulas en sus contratos donde se especifica que no están dispuestos a grabar este tipo de contenido ni a mostrar su cuerpo en desnudez.

El último en pronunciarse al respecto ha sido Henry Cavill, la estrella de El hombre de acero o The Witcher, quien habló recientemente en un podcast sobre su incomodidad sobre las escenas sin ropa, de las que se considera que se abusa en muchas películas sin justificación real. Como él, hay otros intérpretes en la misma situación o, incluso, otros que van más allá y se han negado a dar hasta un simple beso.

Henry Cavill

"¿Es esto realmente necesario o simplemente se trata de gente con menos ropa?", se preguntaba Henry Cavill en el podcast Happy Sad Confused causando un gran revuelo. "Ahí es cuando empiezas a sentirte más incómodo y piensas: aquí no hay actuación. No hay una sola pieza que se pueda trasladar al resto de la película". El otrora intérprete de Superman reconoce que hay escenas de sexo que sí aportan algo a la historia, pero que normalmente no es así. ¿Se habrá cansado de que sus pectorales y sus escenas desnudo en la bañera fuesen un reclamo en The Witcher?

Sarah Jessica Parker

Quizás el caso que más sorprenda sea el de Sarah Jessica Parker, ya que la serie que la hizo famosa se llamaba precisamente Sexo en Nueva York. Y si echamos la vista atrás recordaremos que, mientras sus compañeras de reparto sí protagonizaban alguna que otra escena de cama, con más o menos porción de desnudo, a Carrie Bradshaw la veíamos, como mucho, fumándose el cigarrillo de después de y tapada con la sábana. La razón es que Parker tiene en todos sus proyectos una cláusula de no desnudez debido a que no se siente cómoda haciendo ese tipo de escenas. "No juzgo a nadie que decida hacerlo. Creo que es fantástico que la gente se sienta cómoda haciéndolo. No tengo ningún tipo de posición de principios, ni religiosa ni ideológica, en contra", aclaró durante la promoción de Divorce.

Blake Lively

Al igual que Parker, Blake Lively se hizo conocida gracias a una serie donde todos se enrollaban con todos, aunque no hubiese escenas demasiado explícitas: Gossip Girl. Durante el último año de la serie, declaró que no estaba interesada en aparecer desnuda en el celuloide: "Cuando veo desnudos en las películas, siempre me distraigo. Sé que si estoy viendo una escena y alguien tiene las tetas afuera, eso es todo lo que estoy viendo; no puedo evitarlo. Simplemente no creo que eso sea adecuado para mí", comentó en 2012. Sin embargo, la actriz y esposa de Ryan Reynolds rompió su regla de la desnudez en una ocasión en 2016 en Dame tus ojos.

Penn Badgley

Y nos quedamos en Gossip Girl porque otro miembro de su reparto (y exnovio de Blake), Penn Badgley, también se opone a interpretar escenas de este tipo. Tanto, que aseguró que estuvo a punto de rechazar el papel protagonista de You por esta razón. Y es que, para Badgley, besar o tener una escena con íntima con una actriz, aunque sea ficción, roza la infidelidad en su matrimonio. Así, una vez que You ya era un éxito, pidió a la showrunner de la serie que hubiese menos escenas calientes: "Siempre he sido muy práctico. Dije que sabía que no podía ser ninguna porque es algo que está en el ADN de la serie, y yo firmé un contrato, así que es como debe ser, pero si fuera posible reducirlo lo preferiría", explicó. "La fidelidad en todas las relaciones, incluido mi matrimonio, es importante para mí. Ha llegado al punto en el que no quería hacer eso".

Jameela Jamil

Y precisamente a Badgley fue a quien le confesó la actriz Jameela Jamil, conocida por The Good Place que ella tampoco está muy a favor. "No hago escenas de sexo. De hecho, iba hacer un casting para la temporada más reciente de tu serie. Se suponía que mi personaje era bastante sexy y me retiré de la audición porque soy tan tímida ante cualquier cosa sexy que no puedo", le dijo en su podcast Podcrushed, "Entonces tú, maldito, saliste y dijiste: 'Ya no haré escenas de sexo'. Y yo pensé: '¡Ni siquiera sabía que ese era un límite que podíamos poner!'".

Megan Fox

Gracias a películas como Transformers o Jennifer's Body, Megan Fox se convirtió en un sex symbol de mediados de los dos mil, pero después comenzó a rechazar papeles donde su cuerpo tuviese más protagonismo que su interpretación y el motivo era su familia. "He leído algunos buenos proyectos con gente talentosa y directores talentosos, pero las cosas que las mujeres deben hacer en la película son cosas que mis hijos nunca pueden saber ni ver", argumentó en 2016.

Keira Knightley

Para Keira Knightley, la maternidad también resultó decisiva a la hora de cambiar su política. A partir de 2015, decidió que no grabaría más escenas de desnudo, al menos con directores masculinos. "No tengo un veto absoluto, pero sí con hombres. Es en parte por vanidad y en parte por la mirada masculina". Así, prefiere contar con doble de cuerpo en caso de que la historia requiera un desnudo: "Puedes utilizar a otra persona. Soy demasiado vanidosa y este cuerpo ya ha tenido dos hijos, así que prefiero no estar desnuda frente a un grupo de hombres".

Julia Roberts

Y esa, la de ser madre, es también la razón por la que Julia Roberts ya no hace escenas de cama. "Ya sabéis que no es algo que yo haga, así que si me vas a pedir hacerlo, debes esperar que se rebaje el tono. Como madre de 3 hijos, así es como lo siento", dijo la protagonista de Pretty Woman en el año 2009.

Mahershala Ali

El ganador de dos premios Oscar Mahershala Ali tampoco se siente cómodo haciendo escenas fuertes en pantalla por razones religiosas (es musulmán practicante), y por ello estuvo a punto de quedarse fuera de la película El curioso caso de Benjamin Button, que cuando se le ofreció incluía una escena de sexo entre su personaje y el de Taraji P. Henson. Él mismo lo explicó en el podcast Mind Power Mixtape: "Recibí una llamada de mi agente y me dijo: 'te han dado el papel'. Ella estaba tan emocionada. Pero luego dije: 'solo una cosa... está esa escena de sexo, está esa escena en la que se besan'. Pensé que si hay una escena de sexo, no puedo hacerla". Sin embargo, el director David Fincher aceptó rebajar el tono de la escena: cuando empezaban a besarse, la cámara se movía y los sacaba de plano.