Barbie bate el récord histórico en los Critics Choice con 18 nominaciones

Barbie, dirigida por Greta Gerwig, batió el récord histórico de nominaciones en los premios Critics Choice con 18 candidaturas para la 29 edición de estos galardones que se celebrarán el 14 de enero en Los Ángeles, anunció este miércoles la Asociación de Críticos de Cine de EE.UU. Ahora, se han dado a conocer los nominados en las categorías de cine después de saber los afortunados que competirán por las de televisión.

El fenómeno taquillero del año, que ha superado las marcas de Everything Everywhere All at Once (2022) y The Shape of Water (2017) con 14 candidaturas, competirá, entre otras categorías, en mejor película, mejor director y mejor guion, y se embolsó cinco menciones en apartados interpretativos.

Como máximos favoritos tras el filme de la muñeca de Mattel se perfilan Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, del cineasta griego Yorgos Lanthimos, con 13 nominaciones cada una. Con una candidatura menos se quedó finalmente la aclamada comta Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese.

Cillian Murphy y Matt Damon en 'Oppenheimer' | Universal Pictures

Junto a los Globos de Oro -cuyas nominaciones también lideró Barbie esta semana- y los galardones concedidos por el sindicato de actores de EE.UU. (SAG Awards), los Critics Choice son una de las principales citas de la temporada de premios de cine y se han caracterizado por funcionar como termómetro para los Óscar.

Sin ir más lejos, Everything Everywhere All At Once triunfó en el apartado de mejor película de los Critics Choice y de los galardones de la Academia de Hollywood este año y, entre muchas otras, Nomadland hizo lo propio en 2021.

El resto de contendientes en la categoría de filme del año, para la que se anticipa ya una reñida lucha, son American Fiction, The Color Purple, The Holdovers, Maestro, Past Lives y Saltburn.

"Estamos muy emocionados de celebrar los notables proyectos de este año. (... ) Vimos un increíble número de éxitos y hermosas historias que cobraron vida en estas películas excepcionales", afirmó este miércoles el director ejecutivo de la Asociación de Críticos de Cine de EE.UU., Joey Berlin, en un comunicado.

También prometedora será la pugna que mantendrán Scorsese, Nolan y Alexander Payne (The Holdovers) en su regreso a las nominaciones en un año en el que lucharán con cineastas más jóvenes como Gerwig y Lanthimos, e incluso con Bradley Cooper (Maestro), en su segunda película dentro de su faceta como director.

En las categorías interpretativas, los 600 especialistas y periodistas especializados en cine con derecho a voto para los Critics Choice coincidieron mayoritariamente con los finalistas de los Globos de Oro, allanando el camino así a los rostros que este año acapararán los focos en los principales premios de Hollywood.

Además de Margot Robbie (Barbie), la batalla a mejor actriz la disputarán Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Emma Stone (Poor Things), Carey Mulligan (Maestro), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) y Greta Lee (Past Lives).

Mientras que en la versión masculina de estos premios se verá lo que ya se prevé como un equilibrado enfrentamiento entre Cillian Murphy (Oppenheimer) y Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon) para el que tampoco se descarta a Cooper (también protagonista de Maestro) gracias a su interpretación del director de orquesta Leonard Bernstein.

Escena de 'Killers of the Flower Moon' | Apple

Los estadounidenses Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers) y Jeffrey Wright (American Fiction) acaban de completar la lista en esta categoría, en la que no aparece Ryan Gosling (Barbie) porque ha sido considerado como mejor actor de reparto.

La representación hispana para esta 29 entrega de los premios Critics Choice corresponderá a la cinta española La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que se medirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa a firmes candidatas como la británica The Zone of Interest.

Asimismo, el mexicano Rodrigo Prieto, que dirigirá la película sobre Pedro Páramo para Netflix, fue nominado por duplicado en el apartado de mejor fotografía gracias a su trabajo visual en dos de las cintas del año: Barbie y Killers of the Flower Moon.

Los Critics Choice, que ya desvelaron sus candidaturas para la pequeña pantalla la semana pasada lideradas por The Morning Show y Succession, reconocen a los mejores proyectos del curso tanto en cine como en televisión.