Estrenos de cine de Navidad: Vuelve Aquaman en busca del reino perdido y llega Migración: Un viaje patas arriba

Aquaman y el Reino Perdido

Jason Momoa vuelve a convertirse en Arthur Curry, aka Aquaman, en la secuela de la película del superhéroe. Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada. Esta vez Black Manta tendrá ayuda, y es que está bajo el influjo del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman, y al mundo, de una destrucción irreversible.

Duración: 124 minutos

A fuego lento

Tran Anh Hung, premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes, dirige esta cinta que narra una historia de amor entre una cocinera francesa (Juliette Binoche) y un afamado gourmet (Benoît Magimelchef) que quiere pedirle que se case con él.

Ambientada en el mundo de la gastronomía francesa en 1885. La relación entre Eugenie, cocinera de prestigio, y Dodin, el gastrónomo para el que trabaja desde hace 20 años. Cada vez más enamorados el uno del otro, su vínculo se convierte en un romance y da lugar a deliciosos platos que impresionan incluso a los chefs más ilustres del mundo.

Duración: 135 minutos

Samsara

En los templos budistas de Luang Prabang conviven decenas de adolescentes. Uno de estos chicos lee el Bardo Thödol a una anciana, un texto que debe leerse a las personas antes de fallecer, pues sirve como guía para orientarse en el más allá. La anciana fallece y acompañamos a su espíritu por una travesía sensorial hasta reencarnarse en su siguiente cuerpo: un cabrito de un pueblo costero de Tanzania, donde crecerá acompañado de una familia de pescadores.

Duración: 113 minutos

Cuánto me queda

Una pareja de médicos con una vida estable descubre la corta esperanza de vida de uno de ellos. A partir de ese momento, intentarán aprovechar el tiempo perdido, organizar el futuro del que sobrevivirá al otro y los protagonistas mostrarán sus filias y fobias sin tapujos. Está protagonizada por Kira Miró y Salva Reina.

Duración: 91 minutos

Renaissance: a film by Beyoncé

El viaje del 'Renaissance World Tour', desde su inicio en la apertura en Estocolmo, Suecia, hasta el final en Kansas City, Missouri. Trata de la intención, el trabajo duro, la participación de Beyoncé en cada aspecto de la producción, su mente creativa y su propósito de crear su legado y dominar su arte.

Duración: 170 minutos

Migración, un viaje patas arriba

La familia Mallard se ha quedado "estancada". Mientras papá Mack se siente realizado cuidando de su familia en su estanque de Nueva Inglaterra, mamá Pam se muere de ganas de vivir la vida y hacer descubrir a sus hijos –el adolescente Dax y la patita Gwen– el mundo en toda su amplitud. Después de que una familia de patos migratorios llegue a su estanque con maravillosas historias de lugares lejanos, Pam consigue convencer a Mack de que deben viajar a la tropical Jamaica pasando por Nueva York. Los Mallard emprenden el viaje hacia el sur para pasar el invierno, pero nada sale como estaba previsto. La experiencia les ayudará a descubrir horizontes desconocidos, hacer nuevos amigos, a vivir experiencias que jamás imaginaron, y de paso, a conocerse mejor.

Duración: 82 minutos

Femme

La vida y la carrera de Jules como drag queen quedan destruidas por un brutal ataque homófobo. Pero cuando se reencuentra en una sauna gay con su agresor, Preston, que mantiene oculta su orientación sexual, se le presenta la oportunidad de vengarse. Irreconocible sin su peluca y maquillaje, Jules se infiltra en la vida de Preston y, al hacerlo, inicia una peligrosa seducción.

Duración: 99 minutos

El libro de las soluciones

Tras pelearse con unos productores que no entienden nada de su trabajo, Marc, un excéntrico director de cine, huye con su película para terminarla. Acompañado de su fiel equipo, se esconde en un pequeño pueblo rural de Francia con su tía Denise, su mejor consejera. Allí, su creatividad se manifiesta en un millón de ideas que lo sumergen en un extraño caos. Consumido por su neurosis, Marc comienza a escribir “El libro de las soluciones”, una guía de consejos prácticos que bien podría tener la respuesta a todos sus problemas.

Duración: 102 minutos

Heavies tiernos

Juanjo es un chico asmático que ha vivido protegido por su familia hasta el punto de ahogarlo. Miquel pertenece a una familia con un padre ausente. Su madre intenta salir adelante ella sola, pero no siempre lo consigue. Heavies Tendres trata sobre la relación entre Juanjo y Miquel, dos chicos adolescentes de la Barcelona de 1991 que encontrarán en su amistad y en la música heavy un refugio del mundo gris en el que viven. Adaptación cinematográfica de la serie homónima de Juanjo Sáez.

Duración: 80 minutos