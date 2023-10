El espectacular look de Zendaya con escote hasta el ombligo que ha robado todas las miradas en la Paris Fashion Week: "¿Cómo puedes ser real?"

La Semana de la Moda en París es uno de los eventos más esperados del año donde los diseñadores más aclamados marcan las tendencias de la próxima temporada y numerosos famosos acuden con looks de lo más originales, como la opción reivindicativa escogida por Pamela Anderson, o de los que te dejan sin palabras, como el impactante vestido de Zendaya que ha atrapado todas las miradas.

La actriz de Euphoria ha vuelto a deslumbrar en la alfombra roja luciendo su increíble figura con un vestido blanco ajustado adornado con piezas doradas sobre los tirantes y en el que, sin duda, ha destacado el pronunciado escote que se extiende hasta el ombligo. Zendaya ha combinado el vestido con unos sencillos tacones de aguja del mismo color.

Acompañando el look firmado por Louis Vuitton, la actriz ha escogido un maquillaje muy natural, aportando brillo en las mejillas y pronunciando su preciosa y característica mirada. Con un sencillo alisado de pelo y utilizando únicamente unos pequeños pendientes de diamante en forma de aros como joyería, Zendaya ha otorgado todo el protagonismo al elegante vestido con el que, una vez más, ha demostrado su gran sentido de la moda y ha vuelto a conquistar a todos los asistentes al evento y a numerosos rostros conocidos a través de redes sociales.

Por el momento, Tom Holland no se ha pronunciado sobre su lookazo, aunque en varias ocasiones ya nos ha acostumbrado a ser de los primeros en hacer un comentario público presumiendo de novia, como puedes ver en el vídeo de arriba. Sin embargo, desde que Zendaya ha compartido el look en su cuenta de Instagram, los comentarios por parte de compañeros de la profesión no han parado de llegar.

"¿Cómo puedes ser real?", ha comentado la actriz y cantante Rita Ora impresionada en el vídeo de la alfombra roja que la propia Zendaya ha compartido en su cuenta de Instagram. Como Ora, otros artistas también se han unido a elogiar a la actriz. "Wow", ha escrito Troye Sivan. La actriz de Glee, Heather Morris también ha querido dedicarle un cumplido a Zendaya y ha comentado: "Lo estás dando todo".

Un look que, en una semana llena de moda, no pasará al olvido.