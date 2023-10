Pamela Anderson aparece a cara lavada en la Semana de la Moda de París y Jamie Lee Curtis reacciona a su "acto de rebelión"

París está disfrutando de su Semana de la Moda donde los principales diseñadores muestran las tendencias que veremos en la próximo Primavera/ Verano 2024. Como es habitual, muchos son los rostros de famosos que se están dejando ver estos días por la capital francesa como es el caso de Pamela Anderson.

La actriz de Los Vigilantes de la Playa ha acudido a varios desfiles como el de Isabel Marant, Vivienne Westwood o de Victoria Beckham donde se ha dejado ver espectacular, aunque, hay un aspecto que ha llamado mucho la atención. Y es que, Pamela se ha dejado ver en el front row sin nada de maquillaje. Puedes verla en el desfile de Vivienne Westwood arriba de la noticia con un look rompedor formado por un abrigo y un maxi gorro de tweed.

Hace unos meses Anderson ya fue portada de WWD donde posaba con la cara lavada y confesaba que se sentía "poderosa" al haber dejado el maquillaje a un lado: "Me gusta ver mis pecas. Me gusta cuando mi cabello no está arreglado. Me gusta una cara realmente fresca".

"Siento que esa es una declaración de poder porque me estoy aceptando mucho más en estos días, y se siente genial", afirmaba sobre la nueva Pamela que ha abrazado su lado más natural.

Tras ver su imagen en la Semana de la Moda la actriz Jamie Lee Curtis no ha podido evitar publicar un post en Instagram alabando su actitud: ¡LA REVOLUCIÓN DE LA BELLEZA NATURAL HA COMENZADO OFICIALMENTE! Pamela Anderson en plena semana de la moda, con tantas presiones y posturas, apareció y reclamó su lugar en la mesa con la cara lavada. Estoy muy impresionada y anonadada por este acto de valentía y rebelión", escribe orgullosa.

Muchas han sido las famosas que han querido comentar lo guapa que estaba Pamela en la imagen que ha adjuntado Lee Curtis. De esta forma, Michelle Visage comenta: "Y ella estaba BRILLANTE", "Eso es bastante icónico", escribe Chelsea Handler. "Me encanta esto. Preciosa seguridad en uno mismo", afirma Selma Blair. Mientras que Alyssa Milano dice que la actriz está "radiante".