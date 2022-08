En medio del juicio más mediático de los últimos años, salió a la luz una declaración grabada de la actriz Ellen Barkin en contra de Johnny Depp, utilizada en la batalla legal con Amber Heard.

Fue en 2019 cuando Barkin hizo la reveladora declaración que acusaba al actor de 'Piratas del Caribe' de tener arrebatos violentos y lo calificaban de "celoso" y "controlador".

¿Por qué hizo Barkin esta declaración? Johnny Depp y Ellen Barkin estuvieron saliendo durante varios meses en 1997, tras el rodaje de la película 'Miedo y Asco en Las Vegas'. Posteriormente, la actriz aseguró que su relación con el actor fue meramente sexual.

En los últimos días han salido a la luz 6.000 páginas de documentos que hasta ahora no habían sido públicos. Entre ellos, nuevas declaraciones de Ellen Barkin que acusan al actor de drogarla antes de mantener relaciones sexuales.

Ellen Barkin acusa a Johnny Depp de haberla drogado

Así, la exnovia de Johnny Depp habría afirmado que el actor la drogó en uno de sus primeros encuentros sexuales: "Se acercó a mí en la sala de estar de mi casa, me sentó en su regazo y dijo algo como, 'Oh, vamos Ellen', o lo que sea. Protesté un poco y luego, no demasiado", confesaba.

Aunque explicó que no fue agredida por el actor sí especificó un detalle que podría cambiarlo todo: "Me dio un Quaalude y me preguntó si quería follar". Y es que aunque gran parte de la declaración de Ellen Barkin se incluyera en el juicio, esta afirmación no se presentó como evidencia al jurado.

El Quaalude es un medicamento sedante-hipnótico que ya ha estado involucrado en otros casos, pues hace unos años salió a la luz que el cómico Bill Cosby lo utilizó para tener relaciones sexuales con mujeres.

La actriz Ellen Barkin | Getty Images

Hay otras declaraciones de Barkin que no han pasado desapercibidas: "Siempre hubo un aire de violencia" alrededor de Depp, confesaba. Y es que la actriz calificó a Depp como un hombre "gritón" y "verbalmente abusivo".

La última vez que ambos tuvieron relación fue cuando se reencontraron más de una década después en el Festival de Cannes, pero no fue precisamente agradable para Barkin.

"Me llamó desde el otro lado de la habitación. Me trajo una copa de champán. Nos sentamos en los escalones y hablamos y le dije lo mal que me había tratado y él claramente estaba haciendo algún tipo de movimiento sexual", confesaba.

Las revelaciones extraídas de las miles de páginas de documentos que ya no están selladas en el caso no cesan por el momento, con impactantes datos para las dos partes.

