Las duras críticas de Cher al director de Mask, Peter Bogdanovich: "Era un cerdo"

Durante la promoción de la primera de sus dos partes de memorias, la cantante Cher ha hablado con el medio británico The Times sobre su carrera como actriz y la dificultad de trabajar con dos cineastas en particular.

"Solo hay dos directores que no me agradaron: Peter Bogdanovich y el tipo de Los Teleñecos (Frank Oz)", dijo mientras reflexionaba sobre su enfrentamiento con Bogdanovich en la película Mask, de 1985, y con Frank Oz en Sirenas, de 1990. "De hecho, logré que despidieran al tipo de Los Teleñecos. Le dije: "O te vas tú o me voy yo", lo cual es una pena porque es un director realmente bueno, pero tenía algo conmigo. Decía: "¡Al menos mi esposa me ama!"".

En cuanto a Peter Bogdanovich, quien murió en 2022, la cantante aseguró que "era un imbécil". "No era amable con las chicas de la película y era muy arrogante. Realmente me disgustaba".

La cantante y actriz Cher | Getty

Cher recordó un incidente en el set durante el rodaje de la película Mask, cuando el director le pidió su opinión sobre dónde deberían filmar una escena. "Él entra y me dice: "Cher, ¿dónde crees que deberíamos filmar esta escena?" Y yo le digo: "Bueno, la cocina está funcionando bastante bien, ¿por qué no lo hacemos de nuevo?" A la mañana siguiente llega al set, comiendo un sándwich de huevo, y comienza a gritar que no me va a dejar dirigir esta película; no soy nadie; puede dejarme fuera en cualquier momento. Ah, sí, era un cerdo".

Y continuó: "Pregúntenle a todo el mundo: es muy fácil trabajar conmigo. No soy arbitraria en lo que digo, porque es correcto hacer lo que el director quiere hasta que tengas que decirlo. Meryl Streep dice que si el director quiere que hagas algo que no te gusta, le dices: sí, sí, sí, lo haré de esa manera. Luego lo haces a tu manera y ellos ni siquiera se dan cuenta. He trabajado con Bob Altman, Mike Nichols, Norman Jewison… directores realmente geniales a los que respeto. Sé cuándo escuchar".

Cher, The Memoir

La primera parte de las memorias de la cantante y actriz Cher ya están disponibles.

"La extraordinaria vida de Cher sólo puede ser contada por una persona... la propia Cher", aseguró la editorial Dey Street Books, responsable de la publicación, vinculada al grupo Harper Collins, sobre el libro que lleva el título Cher: The Memoir, Part One.

"Después de más de setenta años luchando por vivir su vida a su manera, Cher revela por fin su verdadera historia con todo lujo de detalles", en unas memorias que tendrán dos partes.

Cher es la autora de este libro donde muestra, según la editorial, "su extraordinaria carrera".