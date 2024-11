Cher confiesa que tuvo pensamientos suicidas durante su matrimonio con Sonny: "Me sentía atrapada"

Cher confiesa en sus memorias Cher: The Memoir Part 1, que acaba de lanzar, que durante su matrimonio con Sonny Bono consideró tirarse de un balcón porque se sentía "atrapada" en la relación.

"Me sentía abrumada por la soledad. (...) Vi lo fácil que sería dar un paso al vacío y simplemente desaparecer. Durante unos minutos de locura no pude imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces", escribió la cantante, según información de la revista People.

La escena sucedió cuando la intérprete de Believe tenía 26 años y se encontraba en un hotel en Las Vegas.

Cher y Sonny Bono | Cordon Press

Cher describe lo que la detuvo fue pensar en su hijo Chaz, su madre y hermana, y la idea de que la gente que la admiraba pensara que su acto "era una solución viable".

Cher había conocido a Bono cuando tenía 16 años y él 27. Dos años más tarde tuvieron una boda no oficial y se casaron legalmente en 1969.

Ambos saltaron a la fama con el tema I Got You Babe y juntos protagonizaron el popular programa de variedades The Sonny and Cher Comedy Hour, alcanzando la fama mundial.

La cantante describe a Bono en sus memorias como un hombre controlador y señala que mientras construían una prolífica carrera juntos ella comenzó a sentirse "atrapada" en un "matrimonio sin amor".

También asegura que después de considerar tirarse por el balcón tuvo una revelación: "No tengo que saltar, simplemente puedo dejarle", escribe.

La pareja se separó en 1972 y concretaron oficialmente el divorcio en 1975.

Cher anunció en julio que presentaría sus memorias en dos partes y que la primera seguiría sus comienzos y su complicada relación con Bono, fallecido en 1998, que llevó a ambos a la fama mundial.