El drama de la actriz Mónica Cervera: De nominada al Goya a vivir en un banco en la calle

Mónica Cervera es una actriz española que se hizo un nombre propio en el cine y la televisión de nuestro país a principios de los años 2000.

La intérprete aparece en películas como Hongos, Piedras o 20 centímetros que protagonizó junto a Pablo Puyol. Incluso llegó a estar nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación en el año 2005 por la cinta de Álex de la Iglesia, Crimen Ferpecto, donde actuaba con Willy Toledo.

La actriz Kira Miró, el director Álex de la Iglesia y la actriz Mónica Cervera | Gtres

Pero ahora la revista Semana ha revelado en su último número el drama que vive actualmente la actriz. Así, explica que Carmen, quien tiene ahora 48 años, vive en la indigencia en su Marbella natal, concretamente duerme en un banco de un parque de la ciudad malagueña.

Najwa Nimri, Pablo Puyol y Mónica Cervera | Gtres

La revista explica que ha pedido ayuda a las instituciones locales pero asegura: "Nadie me ha hecho caso". También explica que no quiere saber nada de su vida anterior como actriz: "Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado".

"No necesito nada de nadie", explica al medio cuando le preguntan por su entorno cercano y sus conocidos amigos. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".