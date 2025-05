Las demoledoras palabras de Joel Souza, director de Rust, tras su estreno: "Ojalá nunca hubiera escrito esa maldita película"

Joel Souza, director de Rust, la película en la que el actor Alec Baldwin mató de manera accidental de un disparo a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, reconoció este jueves en una entrevista con el diario británico The Guardian que desearía no haber escrito esa película y manifestó que las armas le producen rechazo.

"No crecí rodeado por ellas y no me gusta esa cultura. Las armas me repelen. La idea de tocar una, de coger una, me parece asquerosa", dijo Souza, de 51 años, en la entrevista.

Joel Souza en la presentación de Rust en 2024 | Cordon Press

En octubre de 2021, durante el rodaje, Baldwin le hirió en el hombro con la misma bala -que debía haber sido de fogueo- con la que mató a Hutchins.

"No recuerdo lo que pasó por mi cabeza. Uno de los aspectos más extraños es que me pareció que había estado tumbado allí cinco minutos, pero al parecer fue media hora. Sabía que podía respirar, pero no sabía que esperar hasta que llegué al hospital", señaló.

El actor fue acusado de homicidio involuntario, pero el caso fue desestimado en 2024 debido a que la Fiscalía había manipulado la pruebas.

Alec Baldwin rompiendo en lágrimas | Gtres

La armera del filme, Hannah Gutierrez-Reed, responsable de cargar la pistola que terminó con la vida de Hutchins, fue declarada culpable en marzo y sentenciada a 18 meses de prisión, y el ayudante de dirección, David Halls, aceptó un cargo de un delito menor en un acuerdo con la Fiscalía.

"No somos amigos ni enemigos. No hay relación", dijo Souza en relación a Baldwin y a Gutierrez-Reed.

Al reflexionar sobre los hechos fatídicos, cree que hubo un "efecto mariposa" de mala decisiones que llevaron al trágico desenlace: "Ojalá nunca hubiera escrito esa maldita película". Pese a todo, Rust se estrena este viernes en Estados Unidos.

Alec Baldwin en Rust | Cordon Press

El homenaje de Rust a Halyna Hutchins

Después de que Rust finalmente haya visto la luz, los familiares de Halyna Hutchins han compartido su apoyo a la película y han animado a los espectadores a verla.

"Vi la impresionante película de mi hija dos veces. Me alegré muchísimo por su éxito, porque estaba rodada de forma muy hermosa. Me gustaría que todos la vieran porque era el sueño de mi hija y ella querría que la gente la viera", comentó su madre, Olga Solovey, a Deadline.

"Tenía un estilo cinematográfico muy particular y veía el mundo de una manera diferente. Podía ver y capturar cómo se ponía el sol y cómo se comportaban los animales. Captaba la belleza de todo. Podía capturar la naturaleza. Me gusta la película. Quiero que mucha gente la vea y que más gente la recuerde durante tanto tiempo como sea posible", añadió.

Halyna Hutchins, directora de fotografía | Cordon Press

El trabajo de la directora de fotografía representa más de la mitad de la película, que también cuenta con su viudo, Matthew Hutchins, como productor ejecutivo. La directora de fotografía Bianca Cline fue la encargada de terminar la producción tras reanudarse en la primavera de 2023.

Al concluir Rust, la película hace un fundido a negro y aparece un título: "...para Halyna", seguido de una cita de la ucraniana: "¿Qué podemos hacer para mejorar esto?".