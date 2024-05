La decepción de Nicole Kidman con su marido por un comentario tras sus problemas con las drogas: "Le recordó una época oscura"

Keith Urban publicaba días atrás un vídeo en su cuenta de Instagram cantando la canción de Ariana Grande, We Can't Be Friends, durante un concierto.

Post que subió a la red social junto a este comentario: "Esta canción es heroína que se puede escuchar". Unas palabras que la propia Ariana respondió con un "esto es muy bonito y gracias".

El cantante volvía a hacer esta misma referencia a People donde comentaba lo obsesionado que estaba con este tema: "No sé qué está pasando con esa canción, pero no puedo dejar de tocarla. Es como heroína para mis oídos. Literalmente, tengo que volver a tocarla. La toco una y otra vez".

Ahora, una fuente ha desvelado a Woman's Day que este mensaje no le habría gustado mucho a Nicole Kidman ya que hace referencia a una droga y Keith tuvo un pasado muy duro debido a sus adicciones: "Nicole nunca le pediría que eliminara una publicación, pero estaba decepcionada", empieza diciendo.

"Esto les trajo una época muy oscura, cuando casi se separaron, pero lo peor es que ella no quiere que sus hijos empiecen a pensar que eso está bien o que es algo que se puede solucionar fácilmente", sigue diciendo. Ya que declara que la actriz "pasó por un infierno debido a las adicciones de Keith".

Nicole Kidman junto a su marido, Keith Urban | Cordon Press

Keith Urban tuvo ir a rehabilitación en el pasado debido a su problemas con el alcohol y las drogas. Él mismo lo habló en el 2022 con People a quien le reconocía que necesitaba aprender "una forma diferente de estar en el mundo" sin drogas ni alcohol. Además, de recordar la gran ayuda que fue Nicole en esa época.

"Me alegro de que no haya cambiado nada en mi música. Escribí muchos éxitos estando borracho. Escribí muchas canciones sobrio. Me siento afortunado de que no haya definido mi creatividad", decía sobre cómo no afectó a su carrera.