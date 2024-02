Tras décadas con párkinson: Michael J. Fox hizo una predicción sobre su muerte que ha resurgido al aparecer en silla de ruedas

Michael J. Fox ha sido noticia recientemente por haber acudido a entregar el Premio a Mejor Película a Oppenheimer en los Bafta. Recibió una gran ovación por parte del público cuando subió al escenario, dejando a un lado la silla de ruedas que lleva de forma habitual, y pronunció un emocionante discurso. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

"Son lo mejor que hacemos. No importa quién eres o de dónde vengas, estas películas nos unen. Hay una razón por la que dicen que las películas son magia. Porque una película puede cambiar tu día. Puede cambiar tu exterior. A veces también puede cambiar tu vida". A la gala ha acudido acompañado por Tracy Pollan, su mujer, que le ha apoyado siempre de forma incondicional.

El intérprete se vio obligado a aparcar su vida profesional cuando descubrió, con tan solo 29 años, que padecía párkinson.

Michael J. Fox en los Bafta 2024 | Reuters

A pesar de ello, sus papeles en grandes producciones como las películas de Regreso al Futuro, han hecho que este muy presente. Además, nunca se ha llegado a retirar del todo de la vida pública porque su objetivo siempre ha sido visibilizar su enfermedad.

En su intento por normalizar el párkinson y darlo a conocer, el actor de Marty McFly ya ha hablado sobre la desgarradora realidad que le acompaña día a día siendo muy claro: "No voy a mentir, se está poniendo difícil, se está poniendo muy difícil. Cada día es más difícil. Pero así es", dijo en CBS Sunday Morning hace unos meses.

Fox hizo una dura confesión: "No llegaré a los 80 años". Además, compartió las consecuencias de tratar el párkinson: "Tuve una cirugía de columna por un tumor. Y fue benigno, pero afectó a mi forma de andar. Y luego, me comencé a romper cosas. Me rompí este brazo, y me rompí el otro, me rompí este codo. Me rompí la cara. Me rompí la mano...".

El intérprete, por desgracia, parece tener clara su situación: "No te mueres de párkinson. Te mueres con párkinson". A pesar de esto, se ha encargado a través de la Fundación Michael J. Fox de recaudar fondos para investigar y tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

A sus 62 años y habiendo vivido más de 30 con esta enfermedad degenerativa, su aportación a la causa ha sido de billones de dólares gracias a su fundación.