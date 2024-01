Dakota Johnson matiza sus palabras sobre necesitar dormir 14 horas diarias: "No soy un monstruo"

Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, ha hablado abiertamente en múltiples ocasiones sobre su salud mental. La actriz siempre se ha mostrado abierta a comentar su experiencia con la ansiedad y la depresión.

Hace unas semanas, tratando este tema, se vio envuelta en una polémica por decir que necesitaba dormir entre 10 y 14 horas. La intérprete dijo que dormir era su "prioridad número uno" y que no tenía "una hora habitual" de despertarse confirmando que si dormía "menos de 10 horas" no funcionaba.

Ahora, en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show mientras promociona su nueva película Madame Web, la actriz ha vuelto a ser preguntada por el tema de las horas que duerme y ha querido matizar lo que dijo, ya que causó un gran revuelo y algunas críticas de la gente con trabajos y responsabilidades que no les permiten replicar su 'beauty sleep'.

El presentador le ha preguntado a Johnson por los titulares que salieron en su momento con sus palabras. El propio Fallon le ha dicho que eso "es mucho tiempo para dormir", pero ella ha aclarado que ni siquiera dijo "eso de esa manera".

"No. Dije que fácilmente podría dormir 14 horas. Pero no me gusta exigirlo. No soy un monstruo", ha dicho entre risas. La conversación ha continuado y el presentador ha terminado diciendo que dormir 14 horas sería fantástico.

Además, Johnson ha querido aclarar si tomaba algo para poder dormir mejor: "Yo tampoco tengo que tomar nada para dormir así, simplemente puedo dormir así. Creo que si tomara un desante, me despertaría el año que viene".

La protagonista de Cincuenta sombras se encuentra promocionando su nuevo proyecto Madame Web. En esta cinta interpreta a Cassandra Webb, un personaje que, según la propia actriz, va a cambiar el mundo de los superhéroes desde "una perspectiva femenina", como puede verse en el vídeo de arriba.

La película verá la luz el próximo mes de febrero y Dakota Johnson está centrada en la promoción del proyecto mientras espera su estreno.