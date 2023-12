Dakota Johnson asegura que necesita dormir de 10 a 14 horas y que lo deja todo para darse un baño cuando siente ansiedad

La actriz Dakota Johnson es una de las más naturales de Hollywood y su personalidad despreocupada es ya un rasgo característico que adoran sus fans.

La hija de Melanie Griffith y Don Johnson no ha parado de trabajar en sonados proyectos en los últimos años y ahora está preparándose para el estreno de Madame Web, del universo SpiderMan, con el que pasará a formar parte del selecto grupo de actores superhéroes.

En los últimos meses Dakota se ha sincerado más que nunca sobre su salud mental y problemas con la ansiedad y depresión, para ayudar a normalizar estos trastornos.

Johnson aseguraba lo importante que ha sido su pareja, Chris Martin, para "sacarle del hoyo" en sus momentos más duros y ahora se ha sincerado sobre otras herramientas que le funcionan en su vida diaria.

Chris Martin y Dakota Johnson | Gtres

"No tengo una hora de despertarme habitual. Depende de lo que esté pasando en mi vida. Si no estoy trabajando, si tengo un lunes libre, duermo todo lo que soy capaz. Dormir es mi prioridad número 1 en la vida", ha asegurado a WSJ.

"No funciono si duermo menos de 10 horas, pero fácilmente puedo llegar a 14", afirma la actriz, que también ha encontrado calma en los baños.

"Si en mitad de cualquier día, de repente estoy en plan, 'Oh Dios, ¿qué es este mundo?', me meto en la bañera. Siento que el agua me asienta mucho", revela.

Dakota también confía en la medicación, la cual practica "dos veces al día" y asegura que los ejercicios de respiración "me han estado ayudando mucho con mi ansiedad".

La estrella no tiene reparos en compartir lo que a ella le funciona, después de haber buscado mecanismos desde que era adolescente, cuando comenzó con signos de depresión y a hacer terapia.