Corey Feldman culpa a Johnny Depp de su despido de ¿A quién ama Gilbert Grape?: "Dijo que era un drogadicto"

Corey Feldman fue una de las estrellas infantiles con más proyección de los años 80 tras sus papeles en Gremlins, Los Goonies, Cuenta conmigo, Jóvenes ocultos o No matarás... al vecino.

Sin embargo, tuvo que hacer frente sus adicciones desde su juventud hasta que progresivamente su carrera fue quedándose en un segundo plano. No obstante, a comienzos de los 90 pudo haber cambiado su rumbo gracias al papel que consiguió en ¿A quién ama Gilbert Grape?, aunque terminó cayendo en manos de Leonardo DiCaprio, por la que conseguiría su primera nominación al Oscar y el resto es historia.

Ahora, 30 años después, el actor ha afirmado en el podcast The Magnificent Others que le despidieron por culpa de Johnny Depp, protagonista en la cinta.

Leonardo DiCaprio y Johnny Depp en ¿A quién ama Gilbert Grape? | Cordon Press

"De hecho, me eligieron para interpretar el papel de Leonardo DiCaprio. Nunca vi la película porque todavía estoy amargado", aseguró, revelando que fue Depp quien hizo que le echaran. "Lo eligieron [a DiCaprio] después que a mí, y al parecer les susurró a los productores que no le gustaba".

"Dijo que yo era un drogadicto y que él no trabajaba con drogadictos. Y esta es la primera vez que cuento esta historia, así que seguro que me van a linchar por ello", ha afirmado, aunque aún está resentido porque en aquel momento estaba sobrio.

Corey Feldman | Getty Images

"Acababa de dejar la bebida. Acababa de salir de rehabilitación. Había dado un giro a mi vida y, de hecho, intentaba ayudar a River [Phoenix], con quien Depp se juntaba. Como todos sabemos la última noche de River en la Tierra fue en el restaurante de Johnny. Como podéis imaginar, me sentí mal por eso. Y, si no me hubieran echado y hubiera interpretado ese papel, quién sabe qué habría pasado a partir de entonces", reflexionó.

Irónicamente, años más tardes volvió a perder un papel contra Leonardo DiCaprio en Titanic, aunque no estuvo tan cerca de conseguirlo como sí el de Sam en El Señor de los Anillos, que fue para Sean Astin.