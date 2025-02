¿Conoces el 'enemies to lovers'? Las pelis y series en streaming con las que pasar un San Valentín shippeando parejas

¡Ha llegado ese momento del año! No, el de ponerse pelis de miedo por Halloween, no. No, el que sale Mariah Carey a cantar villancicos, tampoco. Lo que se acerca es San Valentín y, además de ir a tu restaurante italiano favorito a sentirte en La dama y el vagabundo (tú sabrás si eres una u otro), es la mejor época del año para hacerse un gurruño en el sofá, con una manta mullidita y una tarrina de helado, haciendo honor a Bridget Jones (que, por cierto, estrena nueva peli).

Y si hay una fórmula efectiva en las historias románticas es, sin duda, la del tropo "enemies to lovers" que tan popular se ha vuelto en BookTook últimamente, aunque no es ni mucho menos una novedad. ¿A qué nos referimos? Pues, básicamente, a historias sobre dos personajes que parten siendo enemigos y que, con el devenir de la historia, acaban sintiéndose atraídos y enamorándose, regalándonos un final bonito y azucarado y haciéndonos creer en el amor romántico más clásico.

En estas películas o series se parte de una situación más o menos común: dos personas que compiten en el trabajo, una rivalidad deportiva, un odio motivado por un malentendido o un desencuentro en el pasado del que ambos no tienen demasiada culpa... y la gracia es descubrir qué sucede para que eso gire al sentimiento contrario, aunque generalmente por el camino los protagonistas sienten también el típico "me pones un montón aunque me caigas fatal". Siguiendo un patrón tan claro, por supuesto, no suelen ser historias que nos vuelen la cabeza, sino de esas que te reconfortan porque sabes qué va a pasar y que el resultado será efectivo.

Pero, como decíamos antes, esto del "enemies to lovers" no lo ha inventado ahora BookTook ni mucho menos, aunque el nombre del tropo se haya popularizado. Si lo pensamos, nos vienen a la mente bastantes ejemplos clásicos: My Fair Lady, Sonrisas y lágrimas, Dirty Dancing, La Bella y la Bestia, Tienes un e-mail, 10 razones para odiarte, Cuando Harry encontró a Sally, Hechizo de Luna e, incluso, la historia de Han Solo y Leia en El imperio contraataca... ¡Y Shrek! Y, por supuesto, el clásico entre los clásicos: Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen.

A continuación, os dejamos algunos ejemplos de películas 'enemies to lovers' y dónde verlas en streaming:

Mi primer beso

La película que hizo que nos enamorásemos de Jacob Elordi, mucho antes de Saltburn, fue Mi primer beso. Sigue a Elle Evans (Joey King), una adolescente alegre que pone en riesgo su amistad de toda la vida con Lee Flynn cuando se enamora de su hermano mayor, Noah (el personaje de Elordi). Es una película bastante típica de romance adolescente, aunque con algunos toques de humor, ideal para ver en San Valentín.

Dónde verla: Netflix

Sweet Home Alabama

Nos vamos más atrás en el tiempo con esta cinta de 2002 con Reese Witherspoon como protagonista. Da vida a Melanie Carmichael, una diseñadora de moda en ascenso en Nueva York que parece tenerlo todo, incluido un prometido perfecto. El único inconveniente es que sigue casada con el que fue su amor de toda la vida, así que tiene que volver a su pueblo natal en Alabama para divorciarse. Y, claro, no será tan sencillo.

Dónde verla: Disney+

Cualquiera menos tú

Y ahora una más reciente, con dos estrellas del momento: Sydney Sweeney y Glen Powell. Bea y Ben se conocen en una cita que empieza con una gran conexión, pero termina en desastre. Sin embargo, el destino los obliga a reencontrarse en la boda de unos amigos en Australia, donde fingen ser pareja para evitar conflictos con sus seres queridos. Otra historia clásica de enemistad convertida en amor.

Dónde verla: Movistar Plus+

Red, White and Royal Blue

No todo van a ser historias de chico y chica. En esta, Alex Claremont-Diaz es el hijo de la presidenta de Estados Unidos y tiene una enemistad pública con el príncipe Henry de Inglaterra que pone en riesgo las relaciones diplomáticas. Para solucionar el problema, se ven obligados a fingir una amistad, pero lo que empieza como una farsa se convierte en un romance apasionado y sincero.

Dónde verla: Amazon Prime Video

In Time

Y ahora vamos con una de ciencia ficción. In Time nos presenta una sociedad futura donde el gen del envejecimiento humano se desactiva al cumplir 25 años, pero desde ese momento el tiempo se convierte en moneda de cambio: los ricos pueden vivir eternamente, pero los pobres deben conseguir tiempo o morirán. En esas, Will (Justin Timberlake) recibe un inesperado regalo de tiempo que lo convierte en fugitivo y, mientras huye, secuestra a Sylvia (Amanda Seyfried), la hija de un magnate. En principio enfrentados, más tarde desafiarán juntos al sistema.

Dónde verla: Disney+

'Enemies to lovers' en las series

Si lo que buscamos son historias de amor tipo 'enemies to lovers' más largas, no solo para ver en San Valentín sino para disfrutarlas mucho más tiempo, las series son nuestra respuesta. Eso sí, en estos casos el 'enemies to lovers' suele ser una trama dentro de las muchas que puede tener una serie. Quizás el ejemplo más claro lo encontremos en Yo nunca, con la historia de Devi y Ben, aunque hay muchas más.

Un par de ejemplos clásicos podrían ser Buffy, Cazavampiros por Buffy y Spike y Dawson Crece por Pacey y Joey, pero también tenemos a Blair y Chuck en Gossip Girl, a Kate Beckett y Richard Castle en la serie Castle (a pesar de que los actores no se soportaban) o a Jake y Amy en Brooklyn Nine-Nine. Y, por poner un ejemplo más reciente, la serie Maxton Hall en Amazon Prime Video también es un 'enemies to lovers' que adapta una novela muy popular.