La cita "embarazosa" de Chris Evans con espárragos y ghosting que ha revelado esta actriz que salió con él

Jana Kramer, actriz de 'One Tree Hill', ha confesado su experiencia con el actor del momento: Chris Evans.

El Capitán América está en el centro del huracán mediático últimamente, primero al haber sido nombrado el Hombre Más Sexy del Mundo, y después al confirmar su relación con Alba Baptista, actriz de una popular serie de Netflix con la que al parecer lleva bastante tiempo... tienes todos los detalles en el vídeo de arriba.

Y con aquello de ser trending topic de la vida real , Kramer se ha animado a hablar sobre Chris y revelar que estuvieron juntos por un breve tiempo hace años, aunque también asegura que él le acabó haciendo un poco de ghosting.

"Él aún no era Capitán América, pero era un conquistador monísimo. No recuerdo cuántas citas tuvimos, solo recuerdo la última. A día de hoy todavía estoy un poco avergonzada... Esto es muy embarazoso", confiesa Kramer en su podcast Whine Down.

"Era un momento divertido... pero tenía un poco de sueño. Así que le dije en plan, 'oye me voy a acostar' o lo que sea. Y además había cenado espárragos esa noche así que fui al baño y él pasó inmediatamente después", relata Jana, visiblemente avergonzada.

"Así que esa fue la última interacción que recuerdo, él yendo al baño después de que acabase de hacer pipí de espárragos, y nunca volví a saber de él", afirma.

La actriz también deja claro que esa noche "no se liaron", pero que nunca volvió a saber de él. También añadía que besa muy bien y que intentó retomar el contacto por Instagram hace cosa de un año, pero no recibió respuesta. Ahora sabemos que es posible que ya estuviera con Alba entonces.

