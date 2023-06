Christopher Nolan explica el final de 'Origen' más de 10 años después

El final de 'Origen' es uno de esos momentos cinéfilos que no se superan, y 13 años después los fans siguen teniendo debates sobre él.

Su director y guionista, Christopher Nolan, prepara ahorael estreno de su nuevo film, 'Oppenheimer', y ha adelantado que su final también será "complicado".

"Tiene una relación interesante" con el final de 'Origen', confiesa Nolan en un vídeo para Wired.

Así, a raíz de esa advertencia, Nolan se ha animado a hablar sobre ese controvertido final por primera vez en más de una década. Hace unos años lo hizo uno de sus protagonistas, Michael Caine, que reveló su "truco" para saber cuándo era un sueño y cuándo era el mundo real, lo puedes recordar en el vídeo de arriba.

Michael Caine y Leonardo DiCaprio en 'Origen' | seestrena.com

Aunque el director ya implicó en el momento del estreno de la cinta, que lo importante no era el hecho de que la peonza siguiera girando o se parase, si sueño o realidad, sino el hecho de que Dom (el personaje de Leonardo DiCaprio) deje de mirarla porque está con sus hijos y es feliz.

La peonza era su token para asegurarse de que no estaba soñando, y la película termina antes de saber si la peonza cae o no. Según Nolan, que no termina de mojarse del todo tanto tiempo después, la gente sigue centrada en lo que no importa.

"Quiero decir, el final de 'Origen', es exactamente eso. Hay una visión nihilista de ese final, ¿no? Pero también, Cobb ha pasado página y está con sus hijos. La ambigüedad no es una ambigüedad emocional. Es una ambigüedad intelectual para la audiencia", explica, si se puede llamar así.

Parece que 13 años después Nolan sigue defendiendo que lo importante era que el plan de DiCaprio aparentemente funcionase, al menos para él, y su tormento termine con el reencuentro con su familia. ¿Esta soñando ese reencuentro? Nos lo volveremos a preguntar en otros 13 años.